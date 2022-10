Le Kazakhstan va créer une monnaie numérique de la banque centrale sur la chaîne BNB | Cryptomonnaie

Dans une annonce sur Twitter, Changpeng Zhao, le fondateur et PDG de Binance, a déclaré que le réseau serait un élément majeur de la dernière initiative Web3 du Kazakhstan.

Le fondateur de Binance a tweeté que la Banque nationale du Kazakhstan (NBK) intégrera sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC), le tenge numérique, sur la chaîne BNB, la blockchain sous-jacente du réseau Binance.

La NBK a lancé un projet pilote de CBDC qui comprenait la participation de commerçants et de consommateurs locaux. Zhao a déclaré qu’il attend avec impatience que la banque développe davantage de cas d’utilisation pour « combler le fossé entre la banque traditionnelle et l’écosystème crypto ».

Ce développement est l’un des nombreux efforts du réseau pour pousser l’adoption de la cryptomonnaie, en particulier au Kazakhstan. En août de cette année, Binance a reçu son approbation de principe pour opérer en tant que fournisseur de services d’actifs numériques au Kazakhstan.

Moins d’un mois plus tard, le 6 octobre, l’Autorité kazakhe des services financiers a accordé à Binance une licence permanente pour offrir des services d’actifs numériques et fournir des services de garde. C’est à cette époque que Binance a également signé un protocole d’accord avec les autorités locales dans le but de lutter contre la criminalité financière.

L’écosystème Binance, y compris son fondateur, a exprimé sa mission de promouvoir l’adoption de la cryptomonnaie dans le monde entier. Récemment, il s’est engagé dans des activités liées à la cryptomonnaie en Ukraine en hébergeant une collection NFT d’un musée local menacé en raison du conflit, ainsi qu’en ouvrant deux nouveaux bureaux au Brésil, l’un des principaux centres de cryptomonnaie d’Amérique latine.

Le programme pilote CBDC du Kazakhstan fait partie des activités récentes du pays dans le domaine de la cryptomonnaie.

Le 28 septembre, le président Kassym-Jomart Tokayev a déclaré que le Kazakhstan se rapprochait de la légalisation des méthodes de conversion des crypto-monnaies en espèces, ainsi que de la pleine reconnaissance juridique. Cette déclaration est intervenue après que le pays a introduit de nouvelles réglementations fiscales sur l’exploitation minière cryptomonnaie au cours de l’été.

Des données récentes sur l’extraction mondiale de crypto ont révélé que le Kazakhstan figure parmi les trois principales destinations mondiales pour l’extraction de Bitcoin (20 603 $ BTC), après les États-Unis et la Chine.