Le site de prédictions cryptomonnaies Polymarket prévoit que les républicains gagneront à la fois le Sénat et la Chambre | Cryptomonnaie

Le site de prédictions de crypto-monnaie Polymarket a lancé ses prédictions en direct à mi-parcours 2022 et prédit que les républicains contrôleront confortablement à la fois la Chambre et le Sénat.

Le site donne globalement 64% de chances que les républicains prennent le contrôle du Congrès et 87% de chances qu’ils remportent la Chambre, ce qui indique que les démocrates pourraient subir un choc brutal. Selon le site, les courses au Sénat les plus serrées se dérouleront dans les États de l’Arizona (les démocrates ont 51 % de chances de gagner), de la Géorgie (les républicains ont 52 % de chances de gagner) et de la Pennsylvanie (les républicains ont 63 % de chances de gagner). de gagner).

Polymarket permet aux gens d’échanger sur la probabilité d’événements futurs en temps réel sous la forme d’un contrat intelligent inviolable sur une plate-forme Ethereum de couche 2.

Jusqu’à présent, les transactions liées aux Midterms ont généré un volume de 340 500 $ et une liquidité de 62 600 $. Les élections américaines de mi-mandat de 2022 auront lieu le mardi 8 novembre 2022, au cours desquelles les 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du Sénat seront disputés.

« Maintes et maintes fois, les marchés de prédiction se révèlent plus précis que les sondages et les experts traditionnels », a tweeté Shayne Coplan, PDG de Polymarket HQ. « Pourtant, la vraie valeur vient de la génération de prédictions impartiales en tant que bien public », a-t-il ajouté.

En janvier, Polymarket a été condamné à une amende de 1,4 million de dollars et condamné à cesser son offre par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Le site de prédictions a ensuite lancé une nouvelle plate-forme, qui n’a donné accès qu’aux utilisateurs non américains.

Le site a également accepté des paris sur « La Russie utilisera-t-elle une arme nucléaire avant 2023 ? à la suite d’appels répétés des autorités russes à utiliser de telles armes. Les cotes offertes étaient alors de 17 contre 1, ce qui indique que vous gagneriez 17 $ pour chaque 1 $ misé. D’un autre côté, parier correctement sur « Non » vous ferait gagner 1,06 $ pour chaque 1 $ que vous pariez. Cela se traduit par une probabilité de 6 % que la Russie utilise une bombe nucléaire cette année.

Le site prend également des paris sur la question de « qui remportera l’investiture présidentielle républicaine des États-Unis en 2024 ? », avec Donald Trump en tête du peloton.