La société de gestion d’actifs lance l’accélérateur de démarrage du réseau Lightning BTC | Cryptomonnaie

La société de gestion d’actifs Stone Ridge, la société mère de la société Bitcoin NYDIG, a lancé le premier accélérateur de démarrage qui se concentre sur le Bitcoin Lightning Network et le protocole Taro, appelé In Wolf’s Clothing (Wolf).

L’accélérateur consiste en des programmes de 8 semaines au cours desquels les meilleurs fondateurs et équipes de startups du monde entier seront amenés à New York, les frais d’hébergement et de voyage étant couverts.

Les équipes qui postulent et sont acceptées dans le programme recevront un investissement garanti de 250 000 $. Une équipe sera choisie par un panel de juges pour recevoir un financement supplémentaire de 500 000 $ lors de la journée de démonstration à la fin de chaque programme.

Les programmes auront lieu quatre fois par an, le premier étant désormais ouvert aux candidatures et devant démarrer en avril de l’année prochaine.

Kelly Brewster, PDG de Wolf, a souligné les mentorats individuels et l’accès à une gamme de spécialistes comme avantages supplémentaires du programme.

Travaillant aux côtés d’experts de Wolf, Stone Ridge, NYDIG et au-delà, les fondateurs bénéficieront d’un financement, d’un mentorat individuel et d’un accès à des spécialistes du bitcoin, de la cryptomonnaie, de la réglementation, de l’ingénierie, de l’image de marque, du marketing, des ventes, etc. – Kelly Brewster (@kbbrewster) 26 octobre 2022

Malgré des vents contraires macroéconomiques et une énorme baisse du prix du Bitcoin (20 712 $ BTC), le Lightning Network a continué de connaître une croissance rapide de sa capacité au cours de l’année dernière, franchissant récemment le seuil de 5 000 BTC après n’avoir atteint que 4 000 BTC en juin.

Capacité du réseau Bitcoin Lightning. Source lookintobitcoin.com

Le Lightning Network est une solution de couche 2 construite sur Bitcoin qui permet aux utilisateurs d’envoyer des satoshis, la plus petite quantité de Bitcoin pouvant être divisée en, avec des vitesses plus élevées et des frais moins élevés.

Le protocole Taro est un protocole alimenté par Taproot conçu par la société de logiciels Bitcoin Lightning Labs, qui permet aux actifs émis sur la blockchain Bitcoin d’être transférés vers le Bitcoin Lightning Network.

En d’autres termes, Taro permet au réseau Lightning de devenir un réseau multi-actifs avec Bitcoin en son cœur.

Selon les données de 1ml, au moment de la rédaction, la capacité du réseau se situe actuellement à 5 140 BTC, ce qui représente une augmentation de 5,43 % par rapport au mois dernier, et les frais de transaction médians sont bien inférieurs à 1 millionième de cent par satoshi.