Les pertes de Metaverse dépassent 3,6 milliards de dollars pour Meta avec des dépenses qui devraient augmenter | Cryptomonnaie

Le géant de la technologie est à un peu plus de 500 millions de dollars de dépasser ses pertes de plus de 10 milliards de dollars dans le département Metaverse en 2021, mais il a déclaré que ses dépenses n’augmenteraient que l’année prochaine.

L’acteur technologique des Big Five, Meta, continue de brûler de l’argent via sa branche de recherche et développement Metaverse, Reality Labs, avec une perte de 3,67 milliards de dollars enregistrée pour le troisième trimestre de 2022, indiquant que ces pertes s’aggraveront encore l’année prochaine.

Les résultats de la société pour le troisième trimestre 2022 publiés le 26 octobre montrent les pertes trimestrielles les plus importantes jamais enregistrées pour Reality Labs à partir de bénéfices remontant au quatrième trimestre de 2020, l’entreprise a également réalisé un chiffre d’affaires de 285 millions de dollars pour le troisième trimestre, son plus bas jamais enregistré au sein de cette période. temps.

Avec son activité Reality Labs marquant sa troisième perte trimestrielle consécutive totalisant 9,44 milliards de dollars jusqu’à présent en 2022, Meta se prépare à battre ses pertes de 2021 sur son jeu métaverse qui a enregistré un peu plus de 10 milliards de dollars de pertes l’année dernière.

Ces pertes d’une année sur l’autre devraient s’aggraver, comme l’a déclaré le Meta CFO Dave Whener dans les résultats :

Nous prévoyons que les pertes d’exploitation de Reality Labs en 2023 augmenteront considérablement d’une année sur l’autre. Au-delà de 2023, nous prévoyons d’accélérer les investissements de Reality Labs de manière à pouvoir atteindre notre objectif de croissance du résultat d’exploitation global de l’entreprise à long terme.

Lors de l’appel aux résultats de Meta, le PDG Mark Zuckerberg est resté imperturbable face au gros investissement de la société dans ce qu’il a appelé la « prochaine plate-forme informatique ». Il a déclaré que c’était la priorité absolue de l’entreprise et a déclaré aux investisseurs que la construction d’un Metaverse et de son matériel connexe était « une entreprise colossale ».

« Il faudra souvent quelques versions de chaque produit avant qu’ils ne deviennent grand public », a-t-il ajouté. « Je pense que notre travail ici va être d’une importance historique et créer la base d’une toute nouvelle façon d’interagir les uns avec les autres et d’intégrer la technologie dans nos vies ainsi que la base à long terme de notre entreprise. »

Dans l’ensemble, la société a légèrement dépassé les attentes de revenus des analystes de Wall Street, générant 27,71 milliards de dollars de revenus pour le trimestre, mais a acheté un bénéfice par action de 1,64 $, manquant son estimation de 1,88 $ par action.

Le cours de l’action de Meta a chuté de plus de 19,5 % dans les échanges après les heures de bureau au moment de la rédaction, selon Yahoo Finance, les actions de la société ayant chuté de plus de 61,5 % depuis le début de 2022.

Le gros pari de Meta sur son monde virtuel a poussé certains investisseurs à réduire ses investissements. Brad Gerstner, fondateur de la société d’investissement technologique Altimeter Capital et actionnaire de Meta, a écrit une lettre ouverte à Zuckerberg et au conseil d’administration.

Gerstner a déclaré que son « investissement dans un avenir inconnu est surdimensionné et terrifiant » et qu’il pourrait falloir une décennie pour que son Metaverse commence à générer des bénéfices, il a déclaré que l’entreprise devrait se concentrer sur une offre d’intelligence artificielle car elle a le potentiel de mieux les résultats de l’entreprise.

Certains ne sont pas optimistes quant à l’avenir du Metaverse entre les mains de Zuckerberg, la dénonciatrice de Meta Frances Haugen a déclaré en avril que son monde virtuel répéterait « tous les méfaits de Facebook » si l’entreprise ne s’engage pas à la transparence.