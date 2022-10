Prédiction de prix MATIC : Polygon surpasse Binance Smart Chain sur ce front après la hausse de 34 % de MATIC | Cryptomonnaie

Le prix MATIC s’est considérablement amélioré ce mois-ci puisqu’il a atteint 0,93 $ mercredi.

Le volume quotidien de DEX de Polygon le 26 octobre a également dépassé celui de Binance Smart Chain de près de 10 millions de dollars.

Polygon a également reçu le support de BitPay comme moyen de paiement sur la plate-forme plus tôt dans la journée.

Dans un marché en constante évolution, le prix MATIC a réussi à maintenir sa hausse au cours des quatre dernières semaines. À l’avenir également, cette augmentation ne devrait que croître, compte tenu de la position de Polygon sur le marché DeFi. Ceci, ainsi que la demande croissante et la pression haussière des investisseurs, pourraient pousser MATIC vers 1 $.

Le prix MATIC se rapproche du niveau de résistance critique

Avec Dogecoin et Ethereum, le prix MATIC a également noté une augmentation. Cependant, la hausse mensuelle de MATIC a remplacé d’autres crypto-monnaies majeures, l’altcoin ayant augmenté de près de 34 %. Avec la crypto-monnaie se négociant actuellement à 0,93 $, MATIC se rapproche de 1 $, ce qui sert de résistance psychologique critique.

Il y a de fortes chances que MATIC puisse toucher ce niveau au cours des prochains jours, à condition que la tendance haussière persiste. Cependant, les chances que la même chose se produise semblent être minces puisque l’indice de force relative (RSI) se dirige vers la zone de surachat. La tendance haussière pourrait ralentir à partir de maintenant, et MATIC pourrait même voir une correction pendant le temps de recharge.

Cependant, étant donné que l’altcoin prend en charge les trois moyennes mobiles simples (SMA) – 50 jours (rouge), 100 jours (bleu) et 200 jours (vert) – il peut être en mesure d’empêcher un prélèvement excessif.

Graphique MATIC/USD sur 1 jour

Polygon sur le marché DeFi

Selon les données de DeFi Llama, au cours des dernières 24 heures, Polygon est devenu la plus grande blockchain DeFi en termes de volume DEX. Dépassant Binance Smart Chain (BSC) de près de 10 millions de dollars, Polygon a effectué des transactions DEX d’une valeur de 234 millions de dollars.

Volume de transactions Polygon DEX

Cependant, au-delà du marché DeFi également, Polygon note une demande. Le 26 octobre, BitPay a annoncé que la plate-forme ajouterait la prise en charge de Polygon et MATIC, permettant aux utilisateurs d’acheter, de stocker, d’échanger et de dépenser via la plate-forme.

Cela donnerait à MATIC une exposition à un public plus large, améliorant considérablement sa portée.