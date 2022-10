First Mover Asia : les commerçants de crypto parient sur des jetons sur le thème de la coupe du monde. Qu’est-ce qui suscite l’intérêt ? | Cryptomonnaie

Certains des jetons ont grimpé en flèche ces derniers jours, bien qu’ils ne soient pas licenciés ou affiliés à des équipes de la Coupe du monde. Un analyste dit qu’ils « ont peu ou pas de valeur intrinsèque ». Bitcoin augmente à nouveau.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin a augmenté de manière significative pour une deuxième journée consécutive, malgré les résultats décevants du secteur technologique.

Insights : Qu’est-ce qui motive l’intérêt des traders de crypto pour les jetons sur le thème de la Coupe du monde ?

Des prix

Bitcoin continue sa route de haut vol

De James Rubin

Bitcoin (BTC) a poursuivi sa récente mini-augmentation, dépassant 21 000 $ à un moment donné après que la banque centrale du Canada a relevé son principal taux d’intérêt moins vigoureusement que prévu, et malgré les résultats décevants mardi soir de la société mère de Google Alphabet et du géant du logiciel Microsoft.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 20 800 $, en hausse de plus de 3,5 % au cours des dernières 24 heures au milieu de l’approbation par la Banque du Canada d’une hausse de 50 points de base (BPS) au lieu de 75 BPS. La banque a fait part de ses inquiétudes quant au ralentissement de l’économie. Les banquiers centraux du monde entier ont tenté de maîtriser l’inflation sans déclencher une forte récession. Mardi, BTC a dépassé les 20 000 $ pour la première fois depuis le 5 octobre.

« La croissance économique devrait stagner jusqu’à la fin de cette année et au premier semestre de l’année prochaine alors que les effets de la hausse des taux d’intérêt se propagent dans l’économie », a déclaré la Banque du Canada dans un communiqué notant ses progrès dans la réduction de l’inflation en dessous. 7 % et a souligné ses inquiétudes quant à la baisse de la croissance économique.

Ether (ETH) a récemment changé de mains à 1 575 $, un gain de près de 8 % par rapport à mardi, à la même heure, poursuivant son augmentation de plus de 11 % le lendemain. La deuxième plus grande crypto en valeur marchande a atteint son plus haut niveau depuis la mi-septembre.

La plupart des altcoins majeurs étaient bien dans le vert, avec des pièces de mème populaires DOGE et SHIB récemment en hausse de plus de 14% et 5%, respectivement. L’ascension du premier intervient au milieu de la clôture prochaine de l’acquisition par l’entrepreneur milliardaire et passionné de DOGE Elon Musk de la plate-forme de médias sociaux Twitter.

Le CoinDesk Market Index (CMI), un indice de marché général qui mesure la performance d’un panier de crypto-monnaies, a grimpé de 3,09 % au cours des dernières 24 heures.

Sur les marchés traditionnels, les actions américaines se sont effondrées après avoir augmenté les deux jours précédents alors que les investisseurs réfléchissaient aux difficultés de l’industrie technologique, qui devraient se poursuivre. Plate-forme de médias sociaux en difficulté.

Meta Platforms (FB) a enregistré un chiffre d’affaires de seulement 285 millions de dollars au troisième trimestre pour sa division Facebook Reality Labs (FRL), qui comprend ses opérations de réalité augmentée et virtuelle, selon son rapport sur les résultats publié mercredi. C’était en deçà du consensus des estimations des analystes de 406 millions de dollars, et en baisse par rapport aux 452 millions de dollars au deuxième trimestre.

Le Nasdaq, axé sur la technologie, a chuté d’environ 2 %, tandis que le S&P 500, qui a une forte composante technologique, a chuté de 0,6 %. Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) était à peu près stable. Les résultats des bénéfices de Microsoft et d’Alphabet ont tué ce qui devenait « des perspectives pas trop mauvaises pour l’économie », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché pour le teneur de marché des changes Oanda.

Dans les matières premières, le pétrole brut Brent, une mesure des marchés de l’énergie, a atteint 94 dollars le baril, en hausse d’environ 0,27 % par rapport à la veille. Trois semaines après que l’OPEP a annoncé qu’elle réduisait sa production, les investisseurs restent inquiets au sujet des prix de l’énergie. Le Brent est en hausse de plus de 15% depuis le début de l’année. L’or refuge a augmenté de 0,7 % à 1 664 $ l’once.

Les mises en chantier ont plongé de près de 11 % en septembre, poursuivant une tendance récente qui, selon certains observateurs de la politique monétaire américaine, permettra à la Réserve fédérale de revenir sur sa politique monétaire récente. La baisse la plus récente survient lorsque les taux hypothécaires ont atteint 7 %, atteignant un sommet en deux décennies.

L’indice mensuel du sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan offrira vendredi un nouvel aperçu des perceptions du public sur l’économie. « Bitcoin est maintenant confortablement au-dessus du niveau de 20 000 $ et maintenant il essaiera de se stabiliser ici jusqu’à ce que le [Fed’s Federal Open Market Committee] réunion », a écrit Moya. « Si l’appétit pour le risque reste sain, le bitcoin pourrait atteindre un niveau de 22 500 $. »​

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Dogecoin DOGE +14,7% Devise Ethereum EPF +7,8% Plate-forme de contrat intelligente Shiba Inu SHIB +5,5% Devise

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Connaissances

Pourquoi les commerçants de crypto et les Degens s’intéressent-ils aux jetons sur le thème de la Coupe du monde ?

Par Shaurya Malwa

Vous penseriez probablement à une plate-forme de paris sportifs sophistiquée si quelqu’un disait qu’il voulait parier sur des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.

Mais les intrigants crypto font mieux. Crypto Twitter et les groupes de niche altcoin Telegram sont inondés de discussions sur d’innombrables jetons nommés d’après les pays participants, les joueurs, les stades et même le pays hôte lui-même. Les jetons permettent aux spéculateurs de parier bizarrement sur les prix de leurs favoris.

Pas de licence

Aucun de ces jetons n’est sous licence, ni même affilié, à des participants à la Coupe du monde. Cela n’a pas empêché les parieurs de faire de gros gains. Un jeton appelé coupe du monde inu a bondi d’environ 500 % au cours de la seule semaine dernière, d’autres comme CHAMPS et le jeton de la coupe du monde gagnant au moins 200 % (avant de voir le prix chuter au cours des dernières 24 heures).

Cependant, tout n’est pas une bousculade aléatoire. Comme Omkar Godbole de CoinDesk l’a rapporté mardi, certains jetons de fans émis sur les plateformes de récompenses de fans basées sur la blockchain Socios et Bitci permettent aux détenteurs de contribuer au merchandising, de participer à des événements de rencontre exclusifs et de gagner des récompenses de fidélité.

Au cours des sept derniers jours, les jetons de fans de l’équipe nationale péruvienne de football (FPFT), de l’équipe nationale espagnole (SNFT) et de l’équipe nationale brésilienne (BFT) ont respectivement augmenté de 29 %, 17 % et 12 %, selon la source de données CoinGecko. Les jetons de fan des équipes turques et argentines ont augmenté de 10% et 9%, comme indiqué.

Disponibilité du capital

Qu’est-ce qui motive la dernière frénésie? Des gens comme Wes Hansen, directeur du commerce et des opérations du fonds crypto Arca, blâment le capital mis à l’écart qui cherche à investir dans, eh bien, à peu près n’importe quoi avec un récit à court terme.

« Il y a beaucoup d’argent en réserve qui attend toute opportunité d’investir, c’est pourquoi les échanges d’événements à court terme sont le seul moyen de générer des rendements décents depuis quelques mois maintenant », a déclaré Hansen à CoinDesk lors d’une récente conversation.

Il a ajouté: «Lorsque ces conditions sont associées à un événement massif d’un mois comme la Coupe du monde et à l’amour de cette industrie pour les jetons meme, il y a forcément des entrepreneurs avisés qui lancent des jetons sur le thème de la Coupe du monde (ex. WCI et WILLIE).