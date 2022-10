L’Australie va traiter les crypto-monnaies comme des actifs, les commerçants de crypto déçus | Cryptomonnaie

Le gouvernement australien a annoncé qu’une législation visant à consacrer le traitement de la crypto en tant qu’actif sera bientôt introduite.

Les commerçants de crypto en Australie paieraient un impôt sur les gains en capital sur les bénéfices de la vente d’actifs numériques par le biais d’échanges.

L’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a resserré l’étau sur les publicités promotionnelles trompeuses pour les actifs cryptomonnaies.

L’Australie annonce que les bénéfices de la vente de crypto-monnaies seront imposés comme des gains en capital et non comme des devises étrangères. La communauté crypto en Australie est déçue de ce traitement des actifs numériques car cela augmente leur charge fiscale.

L’industrie australienne de la cryptomonnaie déçue de la décision fiscale sur la cryptomonnaie

Le 26 octobre, les commerçants de crypto en Australie ont exprimé leur déception face à la décision du gouvernement de continuer à traiter les crypto-monnaies comme des actifs numériques à des fins fiscales, et non comme des devises étrangères.

Mardi, le gouvernement australien a déclaré dans une annonce budgétaire qu’une législation consacrant le traitement des monnaies numériques en tant qu’actifs serait bientôt introduite. Cela indique que les investisseurs paieraient un impôt sur les plus-values ​​​​sur les bénéfices de la vente de crypto-monnaies sur des bourses où ils négocient des actifs numériques.

L’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a récemment poursuivi BPS Financial pour des publicités cryptomonnaies trompeuses sur l’actif Qoin. L’ASIC a déclaré que les publicités étaient,

représentations fausses, trompeuses ou trompeuses pour d’autres actifs cryptomonnaies ou monnaie fiduciaire (comme le dollar australien) par le biais d’échanges indépendants.

L’argument d’ASIC était qu’il n’était pas possible d’échanger du Qoin sur des bourses indépendantes de crypto-monnaie et son promoteur a donné l’impression que son réseau se développait alors même que le nombre de marchands diminuait.

Depuis l’acceptation par El Salvador du Bitcoin comme monnaie légale, le gouvernement australien a tenu à réglementer les crypto-monnaies et à identifier comment taxer l’actif. L’annonce du budget a clairement indiqué que les bénéfices de la vente de crypto-monnaies seraient imposés en tant que gains en capital.

L’Australie a adopté une approche différente à l’égard de la monnaie numérique émise par le gouvernement, ou monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), et elle est traitée comme une devise étrangère. Avec l’affaire de l’ASIC contre BPS Financial, l’Australie a pris position sur la fiscalité cryptomonnaie et les règles applicables aux publicités cryptomonnaies.