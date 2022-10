Ethereum surpasse ses rivaux Bitcoin et Dogecoin dans un rallye massif, les analystes prédisent un renversement | Cryptomonnaie

Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, éclipsant Bitcoin et Dogecoin, a enregistré des gains de 10,4 % du jour au lendemain.

Les analystes ont prédit une correction du prix d’Ethereum avant la montée de l’altcoin au niveau de 1 600 $.

Le récit renversant, où la capitalisation boursière d’Ethereum dépasse celle de Bitcoin est redevenu pertinent, les partisans attendent le grand mouvement d’ETH.

Le prix Ethereum a généré des gains de près de 13% du jour au lendemain pour les détenteurs, laissant Bitcoin, Dogecoin et autres altcoins mordre la poussière. Les analystes estiment que le récit de la capitalisation boursière d’Ethereum dépassant celle de Bitcoin est devenu pertinent. Les partisans attendent le grand coup d’Ethereum alors que l’altcoin se prépare à retourner Bitcoin.

Retournement à l’horizon alors qu’Ethereum surpasse Bitcoin dans un rallye massif

La volatilité des prix de Bitcoin a atteint des creux historiques au cours de la semaine dernière. Le plus grand actif par capitalisation boursière a mordu la poussière alors que le concurrent altcoin Ethereum a généré des gains massifs du jour au lendemain pour les détenteurs. Le prix d’Ethereum a brièvement touché le niveau de 1 500 $ le 26 octobre, et la deuxième plus grande crypto-monnaie a augmenté de 18,4 % au cours de la semaine dernière.

Les partisans ont attribué le rebond d’Ethereum à des circonstances de marché plus larges. Les indices boursiers américains se sont redressés, pour le troisième jour consécutif, le S&P 500 et le Nasdaq sont en croissance. Étant donné que le marché de la cryptomonnaie bénéficie d’une forte corrélation avec le marché boursier américain, la reprise d’Ethereum est considérée comme liée au même.

L’intérêt ouvert pour Ethereum a considérablement augmenté le 25 octobre. L’intérêt ouvert est défini comme le nombre de positions ouvertes (y compris les positions longues et courtes) actuellement sur les paires de négociation ETH-USD d’une bourse de produits dérivés. Il est considéré comme un indicateur clé de la tendance des prix Ethereum.

Un autre facteur clé de la hausse des prix d’Ethereum est l’offre d’altcoins. D’après les données de la plateforme Ultrasound money, l’offre totale d’Ethereum a augmenté de 13 086 jetons en 23 jours. Avec l’augmentation de l’activité en chaîne et la politique monétaire d’Ethereum devenant déflationniste, l’offre totale de l’altcoin est plus proche de ce qu’elle était le 15 septembre.

Les analystes prédisent une correction avant que le prix d’Ethereum n’atteigne 1 600 $

Michaël van de Poppe, analyste crypto et trader, pense qu’Ethereum est prêt à faire un pas de géant. L’analyste a été cité comme disant:

Grand flip de 1 320 $ induisant une continuation vers 1 500 $. [Ethereum] va retourner [Bitcoin] ce cycle, mais maintenant ce n’est pas le moment de chasser. Vous recherchez des corrections saines pour jouer le prochain coup à 1 600 $.

L’analyste a prédit une remontée des prix d’Ethereum au niveau de 1 600 $ après une correction de l’altcoin.