Ce projet stablecoin a été arrêté après avoir subi un manque de garantie de 40 millions de dollars | Cryptomonnaie

L’organisation autonome décentralisée (DAO) derrière le stablecoin USN basé sur le protocole Near a annoncé le dénouement du projet le 24 octobre.

Decentral Bank, le DAO a définitivement arrêté la nouvelle frappe USN après que le stablecoin ait subi un déficit de garantie de 40 millions de dollars.

Les détenteurs de jetons USN peuvent échanger le stablecoin à l’aide d’applications décentralisées de Decentral Bank ou d’Aurora Labs pendant les 12 prochains mois.

Après l’implosion de 41 milliards de dollars du stablecoin algorithmique UST de Terra et du jeton sœur LUNC (anciennement LUNA), l’industrie de la cryptomonnaie se méfie des effondrements. Decentral Bank, le DAO derrière USN stablecoin, a annoncé qu’il annulait le projet en raison d’un déficit de garantie de 40 millions de dollars.

L’USN stablecoin sur la blockchain du protocole Near est une boutique sinueuse

La Near Foundation, une fondation communautaire à but non lucratif, maintient le protocole NEAR. Il a été mis en place par l’organisation autonome décentralisée (DAO) Decentral Bank qui a récemment annoncé que le projet USN stablecoin serait annulé en raison de l’écart de garantie de 40 millions de dollars.

Pour un projet stablecoin, la garantie est essentielle. Les stablecoins cryptés utilisent des crypto-monnaies comme garantie. Les utilisateurs déposent et verrouillent généralement d’autres crypto-monnaies pour créer des pièces stables et ils sont généralement sur-garantis pour tenir compte de la volatilité. Le stablecoin DAI est indexé sur le dollar américain et un DAI équivaut à un USD.

De même, la garantie était la clé du projet USN stablecoin. Cependant, le stablecoin a subi un déficit de garantie de 40 millions de dollars, ce qui a entraîné son dénouement. Le stablecoin quasi-natif a été créé et lancé par Decentral Bank (DCB) et l’organisation soutenant la blockchain Near a annoncé qu’un fonds de 40 millions de dollars avait été mis de côté pour financer un «programme de protection USN». DCB a 5,7 millions de NEAR d’une valeur de 16,7 millions de dollars. DCB a récemment publié une déclaration indiquant qu’elle ferait don de ses jetons NEAR à la communauté.

Depuis la découverte de l’écart de garantie de 40 millions de dollars, Decentral a définitivement arrêté la frappe de nouveaux USN, mais les détenteurs existants peuvent échanger leurs jetons contre des USDT via le programme de protection USN. Le programme de protection de l’USN est soutenu par une subvention de la Near Foundation. La fondation a publié une déclaration,

Cet écart de garantie de 40 millions de dollars US est entièrement couvert par le programme de protection de l’USN. La Fondation NEAR recommande que DCB réduise USN de manière ordonnée.

Les titulaires d’USN qui ont effectué leurs vérifications Know-Your-Customer (KYC) et Anti-Money Laundering ont accès au programme de rachat qui est en ligne pendant 12 mois. Les détenteurs ont la possibilité de racheter leur stablecoin USN en utilisant les applications décentralisées Decentral Bank ou Aurora Labs au cours de l’année prochaine.