Action des prix d’Ethereum Classic : délivre-t-il son signal le plus haussier de l’année ? | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Ethereum Classic indique une cassure très haussière selon un indicateur technique.

L’action sur les prix ETC est confrontée à de nombreux obstacles et plafonds qui pourraient rapidement ralentir le rallye.

Un gros catalyseur haussier est nécessaire, et plusieurs éléments devront travailler ensemble pour ramener le prix ETC à 32,90 $.

L’action des prix d’Ethereum Classic devrait se redresser si les signaux actuels sont fiables. Les signes haussiers indiquent une cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge, qui pousse les prix à la baisse depuis septembre. Bien que cela indique que chaque taureau voudra entrer dans le commerce, une gestion commerciale stricte est nécessaire car plusieurs obstacles pourraient facilement déclencher un rejet et repousser l’action des prix à la baisse.

Le prix ETC exige une gestion commerciale serrée et approfondie

L’action des prix d’Ethereum Classic montre des signes qu’elle pourrait augmenter de quelques pourcentages supplémentaires. La première est la cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge, qui est tout simplement un signal haussier. Deuxièmement, le rallye des marchés boursiers contribue à remonter le moral et devrait voir plus de potentiel de hausse à venir.

L’action des prix ETC, cependant, a quelques obstacles à surmonter, une gestion commerciale serrée et réaliste est donc nécessaire lors de la négociation de ce rallye. Le premier obstacle est la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 27,18 $, qui agit déjà comme un plafond en juillet et tout au long de septembre. Deuxièmement, le SMA de 55 jours à 29 $ devrait déclencher un autre événement de prise de bénéfices après le SMA de 200 jours qui a probablement déjà ralenti le rallye, et le 55 jours sera probablement la fin de la ligne avec 32,90 $. hors de portée.

ETC/USD Graphique journalier

Le risque à la baisse pourrait provenir des bénéfices plus tard cette semaine s’ils commencent à se détériorer un peu plus. Avec encore quelques grands noms de la technologie sur le dossier, comme Apple, le sentiment pourrait facilement basculer et se transformer en crampe. Cela indiquerait que la cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge se révélera être un faux piège haussier, entraînant un recul vers 22 $. À partir de là, d’autres inconvénients sont définis, avec 20 $ dus pour un troisième test.