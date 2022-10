Prédiction des prix des crypto-monnaies : Cardano, Ripple et Crypto.com – European Wrap 26 octobre | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano est dans un endroit délicat après son mouvement volatil au cours des dernières 24 heures. Les investisseurs doivent faire attention à ne pas entrer sur le marché tardivement et à se faire piéger. Un meilleur plan serait d’attendre que l’ADA revienne à des niveaux critiques.

L’action des prix Ripple (XRP) a ouvert une très grande marge de manœuvre, car son principal facteur baissier, le dollar plus fort, fait un grand pas en arrière pour une deuxième journée consécutive. Bien que le prix du XRP semble initialement inchangé, attendez-vous à un rattrapage très bientôt. Le rallye pourrait supporter un gain de 21% sur les projections et les prédictions, ce qui indique qu’il pourrait bondir jusqu’à 0,56 $, ce qui est le plus haut de septembre.

Le prix des pièces de monnaie Crypto.com (CRO) a augmenté de plus de 8 % depuis le début des échanges lundi matin, lorsque les actions asiatiques ont chuté massivement. L’action des prix CRO a reçu le support des marchés boursiers américains, où les trois principaux indices sont sur une séquence de victoires avec déjà deux gains consécutifs – et ceux pendant la saison des résultats. De plus, certaines rumeurs font allusion au fait que la Fed pourrait être proche de son point de basculement et pourrait commencer à ralentir ses hausses, déclenchant un remaniement des positions longues sur le dollar avec un dollar plus faible.