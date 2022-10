Les pièces Crypto.com impriment des gains de 5% en intrajournalier et traversent la forteresse baissière | Cryptomonnaie

Les pièces Crypto.com se rallient pour une deuxième journée consécutive aux côtés des actions.

L’action des prix des CRO bénéficie à la fois des vents favorables du rallye des actions et de la faiblesse du dollar.

Plus d’aspects positifs sont accordés, mais gardez à l’esprit que la plus grande image macro est toujours laide.

Le prix des pièces de monnaie Crypto.com (CRO) a augmenté de plus de 8 % depuis le début des échanges lundi matin, lorsque les actions asiatiques ont chuté massivement. L’action des prix CRO a reçu le support des marchés boursiers américains, où les trois principaux indices sont sur une séquence de victoires avec déjà deux gains consécutifs – et ceux pendant la saison des résultats. De plus, certaines rumeurs font allusion au fait que la Fed pourrait être proche de son point de basculement et pourrait commencer à ralentir ses hausses, déclenchant un remaniement des positions longues sur le dollar avec un dollar plus faible.

Le prix CRO a de la place, mais regardez au coin de la rue

Les pièces Crypto.com ont une journée sur le terrain, ou plutôt une semaine sur le terrain jusqu’à présent, car l’action des prix CRO imprime plusieurs gains en pourcentage avec plusieurs autres crypto-monnaies. La classe d’actifs est en train de revoir ses prix car le dollar plus fort s’est considérablement estompé depuis mardi. Bien qu’il s’agisse d’une bonne fenêtre d’opportunité, les traders doivent garder à l’esprit que la situation globale est toujours laide, avec des récessions, de nouvelles escalades en Ukraine et d’éventuels défauts de paiement et effondrements d’économies plus petites, ce qui augmente encore la menace de risques extrêmes. à envisager.

Ainsi, le prix du CRO, malgré l’avertissement ci-dessus, pourrait encore remonter jusqu’à 17 % vers 0,13 $/0,14 $. C’est à peu près le pic observé à la fin du mois d’août, lorsque la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours a révélé pour la première fois sa puissance de plafond baissier. Un retour à ces niveaux semble correct et cadrerait avec le récit d’un échange de gamme, car le tableau d’ensemble n’est pas si rose et ne prend pas encore en charge un rallye fulgurant à 0,16 $ ou 0,18 $.

Graphique journalier CRO/USD

Cependant, les moteurs macroéconomiques actuels n’ont toujours pas fondamentalement changé, l’inflation restant élevée et les pressions sur les prix plus présentes que jamais. Les ménages voient toujours leur revenu disponible baisser de plus en plus mensuellement, et les gouvernements doivent encore parler d’austérité pour rembourser leurs plusieurs plans de sauvetage du COVID et des mesures énergétiques. Une autre possibilité est donc le recul de ce marché qui indiquerait que le prix du CRO pourrait bientôt se voir réévalué entre 0,1050 $ et 0,098 $.