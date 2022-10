L’action des prix d’ondulation a un laissez-passer pour se rallier à la hausse alors que le dollar recule | Cryptomonnaie

L’action des prix d’ondulation a de la place pour évoluer à la hausse alors que le dollar s’affaiblit considérablement.

L’action des prix XRP pourrait être configurée pour tester à nouveau 0,56 $ fin septembre.

Les traders doivent se rappeler que l’environnement économique et géopolitique est resté le même, il se réajuste simplement un peu.

L’action des prix Ripple (XRP) a ouvert une très grande marge de manœuvre, car son principal facteur baissier, le dollar plus fort, fait un grand pas en arrière pour une deuxième journée consécutive. Bien que le prix du XRP semble initialement inchangé, attendez-vous à un rattrapage très bientôt. Le rallye pourrait supporter un gain de 21% sur les projections et les prédictions, ce qui indique qu’il pourrait bondir jusqu’à 0,56 $, ce qui est le plus haut de septembre.

Le prix XRP voit de la place pour l’opportunité

L’action des prix d’ondulation est sur le point de bondir largement alors que son plus grand adversaire, le dollar plus fort, a pris du recul pour une deuxième journée. Le remaniement du dollar est intervenu après qu’un journaliste respecté du Wallstreet Journal a déclaré qu’il pensait que la Fed pourrait commencer à ralentir sa hausse des taux d’ici la fin de l’année. Cela a déclenché un rééquilibrage du dollar qui a perdu environ 200 pips jusqu’à présent.

L’action des prix XRP, pour l’instant, n’a pas été autant affectée par l’affaiblissement du dollar que Bitcoin et d’autres pairs. Il est juste de penser que cela aura un effet différé. Cela indique que le prix du XRP doit faire une chose : briser le niveau de 0,48 $, ce qui ne devrait pas être trop difficile, et à partir de là, il devrait se diriger vers 0,56 $, avec des gains de 21 % à réserver en cours de route.

Graphique journalier XRP/USD

Il est clair que la baisse actuelle du dollar est soutenue par l’espoir, les aspirations et les hypothèses selon lesquelles la Fed a atteint son point de basculement et annoncera bientôt ou même la semaine prochaine qu’elle commencera à ralentir ses hausses de taux. Si la Fed restait attachée à une politique agressive continue, cependant, cela suggérerait que le marché a fait un écart trop tôt et conduirait à une nouvelle offre sur le dollar. Dans un tel scénario, l’action des prix XRP reviendrait à 0,4228 $ et pourrait même tomber vers 0,3710 $ dans les semaines à venir, les mi-parcours étant également un événement risqué.