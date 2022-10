Ce que indique la mention de la crypto dans le budget australien | Cryptomonnaie

La mention explicite de la crypto-monnaie dans le budget fédéral australien aide à clarifier la manière dont les actifs numériques seront gérés dans le pays, ont déclaré des observateurs du secteur.

Le budget présenté mardi réitère l’annonce de juin selon laquelle le bitcoin ne sera pas traité comme une devise étrangère à des fins fiscales. Il a également semblé préciser que le pays ne suivrait pas l’exemple d’El Salvador consistant à autoriser l’utilisation de la crypto-monnaie comme monnaie légale.

« C’est peut-être la première fois que la crypto-monnaie est mentionnée dans les documents budgétaires fédéraux, ce qui est un signe de l’adoption croissante de la crypto-monnaie », a déclaré Michael Bacina, associé du cabinet d’avocats Piper Alderman.

La déclaration, qui fait suite aux consultations du Board of Taxation, indique que le traitement fiscal actuel des monnaies numériques demeure et que l’impôt sur les gains en capital continuera de s’appliquer aux actifs cryptomonnaies détenus en tant qu’investissements. Il complète une décision d’août d’utiliser la cartographie des jetons comme cadre de réglementation dans le but de clarifier le secteur largement non réglementé. La cartographie des jetons consiste à découvrir les caractéristiques des actifs numériques pour identifier comment ils doivent être réglementés.

La décision d’El Salvador d’autoriser le Bitcoin comme monnaie légale « a le potentiel de créer une incertitude quant au statut des actifs cryptomonnaies tels que le Bitcoin à des fins fiscales en Australie », indique le budget. « Cette clarification fournira une exigence fiscale cohérente pour les détenteurs d’actifs cryptomonnaies. »

Il est important que le gouvernement reconnaisse qu’il ne devrait pas regrouper tous les actifs numériques « dans le même panier, car ils sont extrêmement variés », a déclaré Talis J. Putnins, chercheur en cryptomonnaie à l’Université de technologie de Sydney. « Les législateurs doivent garder à l’esprit que la numérisation et la tokenisation sont une technologie et non une classe d’actifs. »

« La décision était attendue, mais elle crée plus de clarté et de certitude, ce qui contribuera à la confiance et à une adoption ultérieure », a déclaré Holger Arians, PDG de Banxa, un échange fiat-to-crypto basé en Australie.

« L’exercice de cartographie des jetons, associé à l’examen du Board of Taxation, a le potentiel de jouer un rôle déterminant dans le développement de la confiance dans nos cadres réglementaires », a déclaré Steve Vallas, ancien PDG de Blockchain Australia et conseiller principal en technologie auprès d’une société d’investissement. Skafold. « Il est peu probable que nous ayons l’occasion de bien faire les choses une deuxième fois. »