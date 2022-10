Apéritif du vendredi après le travail avec le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, qui est de la partie ? | Cryptomonnaie

Le milliardaire crypto-friendly Elon Musk est sur le point de finaliser l’acquisition de la plate-forme de médias sociaux Twitter d’ici le 28 octobre, ce qui met un terme à la longue saga Musk-Twitter.

Le 24 octobre, Musk a promis aux banques d’aider au financement d’environ 13 milliards de dollars pour l’accord qu’il serait conclu d’ici la fin de la semaine et les banques ont conclu l’accord de crédit final, l’une des dernières étapes avant d’envoyer le de l’argent à Musk, selon des sources de Bloomberg.

Musk aurait également informé ses co-investisseurs qui l’aident à financer l’acquisition en envoyant des documents pour l’engagement de financement, selon des sources de Reuters, qui comprennent la société de capital-risque Sequoia Capital, l’échange de crypto Binance et l’Autorité d’investissement du Qatar.

Lors d’une conférence en Arabie saoudite le 25 octobre, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a réaffirmé son engagement à soutenir le rachat de Musk, selon Bloomberg.

Les derniers développements de l’accord indiquent que Musk a apparemment respecté un délai fixé par un tribunal par un juge du Delaware début octobre, où Musk a annoncé son intention de conclure l’accord au prix initial de 44 milliards de dollars après avoir précédemment voulu se retirer en juillet. .

Musk a l’intention de conclure la transaction au prix de 54,20 $ par action. Les cours des actions de Twitter ont bondi aux nouvelles, clôturant à 52,78 $ par action et en hausse de 2,45 % pour la journée, selon Yahoo Finance.

Dans le passé, Musk a mis en évidence de nombreux domaines de la plate-forme qu’il souhaite modifier, sa «priorité absolue» étant de réduire les tweets d’escroquerie cryptomonnaie et à un moment donné prévu de facturer aux utilisateurs 0,1 Dogecoin (DOGE 0,07 $) – beaucoup moins de la moitié un cent — pour publier sur Twitter, mais a admis plus tard que ce ne serait pas faisable.

Des portefeuilles cryptomonnaies sur Twitter ?

La nouvelle survient quelques jours après que des rumeurs ont émergé selon lesquelles Twitter pourrait travailler sur un portefeuille de crypto-monnaie, selon la chercheuse en sécurité Jane Manchun Wong, qui a fait Forbes 30 moins de 30 ans pour ses scoops de fuites technologiques de haut niveau.

Le 25 octobre, elle a tweeté que la plate-forme travaillait sur un « prototype de portefeuille » qui prend en charge « le dépôt et le retrait de crypto », mais n’a pas fourni de preuve ni de source pour sa réclamation. Cointelegraph a contacté Twitter pour commentaires.

Pendant ce temps, la nouvelle de l’accord de Musk touchant à sa fin survient alors que des documents internes de Twitter, vus par Reuters le 26 octobre, révèlent que la plate-forme a du mal à conserver ses utilisateurs les plus actifs, ceux qui se connectent à la plate-forme jusqu’à sept jours par semaine et tweetez au moins trois fois par semaine.

Bien que ces gros utilisateurs représentent moins de 10 % du nombre total d’utilisateurs mensuels, ils représentent 90 % de tous les tweets sur la plate-forme et environ la moitié des revenus mondiaux de Twitter.

La recherche divulguée a également révélé qu’au cours des deux dernières années, les sujets d’intérêt parmi les gros utilisateurs anglophones ont changé, l’un des sujets les plus en croissance étant la crypto-monnaie et l’intérêt pour les nouvelles, les sports et le divertissement a connu une baisse.