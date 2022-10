Bitcoin achève la consolidation, mais pas de FOMO à l’horizon | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin a ajouté 4,4% au cours des dernières 24 heures à 20,2 000 $, avec la principale dynamique de croissance au cours de la session de New York. Fait intéressant, la croissance n’a pas repris dans les premiers échanges en Asie comme c’est souvent le cas. Au contraire, il y avait une tendance à des prises de bénéfices prudentes.

Maintenant, sur les graphiques quotidiens de BTCUSD, il y a une image haussière, dont nous avons mis en garde plus tôt. Le triangle descendant s’est résolu avec une impulsion de croissance sur des volumes plus élevés. En conséquence, le prix a dépassé et clôturé la journée au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours et des sommets locaux précédents à 19,6 000 $.

Cependant, les haussiers doivent être conscients que la situation actuelle ressemble plus à février 2019, lorsque le creux cyclique a été dépassé. Pourtant, un rallye FOMO n’est pas encore à l’horizon, comme c’était le cas en octobre 2020, la dernière fois que nous avons vu le début d’un large rallye haussier des crypto-monnaies.

Contexte de l’actualité

Michael van de Poppe – fondateur et PDG de Eight – pense que le bitcoin atteindra 30 000 $ dès novembre. La hausse possible de BTC est également soutenue par l’exode de l’actif des échanges centralisés.

Selon le cabinet d’audit KPMG, 58% des family offices et des investisseurs fortunés à Hong Kong et Singapour ont l’intention d’investir dans les crypto-monnaies. Malgré l’intérêt, les investissements des grands investisseurs dans les crypto-actifs restent relativement faibles (moins de 5% de leur portefeuille).

Bank of America souligne la corrélation croissante entre les prix de l’or et du bitcoin. L’émission limitée de la crypto-monnaie crée un environnement où la demande de BTC augmentera.

Le partisan de la crypto-monnaie Rishi Sunak est devenu Premier ministre du Royaume-Uni mardi. Dans son rôle précédent de chancelier de l’Échiquier, on se souvient de lui pour son attitude bienveillante envers les actifs numériques.