Prédiction du prix du bitcoin : niveaux non FOMO pour accumuler du BTC avant 22 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a connu une augmentation massive de la pression d’achat, entraînant une hausse de 5,6 %.

Cette décision a poussé BTC à trancher les EMA de 30 et 50 jours, dénotant un changement dans la structure du marché.

Un chandelier quotidien clôturant en dessous du creux du 21 octobre à 18 600 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du bitcoin a montré une dynamique haussière considérable au cours des 24 à 30 dernières heures, ce qui a entraîné un rallye massif pour de nombreux altcoins. Cette évolution devrait se poursuivre après un léger recul. Les investisseurs qui ont raté ce rallye doivent donc faire preuve de prudence avant d’entrer tardivement sur le marché et de se faire prendre dans la mauvaise direction.

Le prix du Bitcoin monte en flèche

Le prix du bitcoin augmente de 5,6 %, ce qui en fait le premier mouvement volatil après des semaines de consolidation autour de la région de 19 000 $. Cette montée en puissance a traversé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 30 et 50 jours à 19 520 $ et 19 793 $, respectivement. Il s’agit notamment d’une évolution considérable du point de vue de la structure du marché, car elle indique la fin potentielle du régime de consolidation.

Alors que le rallye est haussier, il ne fait aucun doute que les investisseurs doivent porter une attention particulière à l’indice de force relative (RSI). Cet indicateur de momentum est actuellement à 60, où le prix du Bitcoin a été rejeté six fois depuis avril. Les chances que le BTC soit rejeté à ce niveau sont élevées, les acteurs du marché doivent donc attendre un recul ou un retournement du niveau de résistance observé sur le RSI.

Même si le prix du Bitcoin ne tient pas compte du niveau de résistance noté sur le RSI, il devra faire face au niveau de résistance de 20 742 $. Par conséquent, entrer dans une position longue maintenant ne serait rien de moins que FOMO et serait coûteux pour les investisseurs si BTC faisait demi-tour.

Les endroits idéaux pour l’accumulation incluent un nouveau test de l’EMA de 50 jours à 19 793 $ ou de l’EMA de 30 jours à 19 520 $. Un rebond par rapport à ces niveaux pourrait être le pied que le prix du Bitcoin nécessite avant de retester les prochains objectifs à 22 181 $ et 23 711 $.

Graphique BTCUSD sur 1 jour

Alors que les perspectives globales du prix du Bitcoin et du paysage de la cryptomonnaie semblent s’améliorer, nous ne sommes pas encore tirés d’affaire. Un chandelier quotidien proche du creux du 21 octobre à 18 600 $ créerait un creux plus bas et invaliderait la thèse haussière de BTC.

Cette évolution pourrait voir le prix du Bitcoin tenter de balayer le plus bas du 18 juin à 17 593 $ pour trouver un niveau de support.