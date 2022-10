Le prix d’Ethereum monte à 1 500 $ alors que le président de la CFTC déclare que BTC et ETH sont des matières premières | Cryptomonnaie

Ethereum a noté une telle tendance haussière pour la première fois en plus d’un mois, augmentant de plus de 14 %.

La poussée des prix a aidé l’ETH à clôturer au-dessus de la ligne de résistance à court terme, la transformant en support.

Le président de la CFTC, Rostin Behnam, continue de qualifier l’ETH de marchandise, tandis que la SEC s’en tient à l’appeler un titre.

Pour la première fois depuis des semaines, le marché de la cryptomonnaie s’est bien comporté, ajoutant plus de 40 milliards de dollars à la capitalisation boursière en 24 heures. De nombreuses crypto-monnaies ont rejoint le rassemblement mené par le roi des pièces de monnaie, Bitcoin, et le roi des altcoins, Ethereum. Bien que parallèlement aux mouvements positifs du marché, les deux actifs ont également noté la réponse haussière d’une annonce intéressante.

Ethereum et Bitcoin ne sont pas des titres

Le président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déclaré ce mardi que Bitcoin et Ethereum sont des matières premières. Lorsqu’on lui a demandé si la CFTC ou la Securities and Exchange Commission (SEC) détiendraient plus de pouvoir sur l’une ou l’autre, le président de la CFTC, Rostin Behnam, a déclaré :

« C’est une vision assez cynique de suggérer que deux agences ne peuvent pas comprendre et travailler ensemble. »

Il a ajouté, disant que selon lui, les principales crypto-monnaies BTC et ETH sont des marchandises, mais le président de la SEC, Gary Gensler, n’accepterait pas la même chose.

Dans le passé, Gensler a également accepté l’idée que Bitcoin est une marchandise, mais considère que l’ETH et les crypto-monnaies consensuelles de preuve de participation similaires sont des titres étiquetés.

Cependant, à mesure que l’espace de réglementation de la cryptomonnaie aux États-Unis se développe, ces différences pourraient prendre fin.

Ethereum fait une randonnée

Si la classification d’Ethereum est encore incertaine, sa trajectoire semble se préciser. Au cours de la semaine dernière, le prix de l’ETH a connu une hausse de 14,62 %, portant le roi de l’altcoin à 1 489 $. Sur la période de quatre heures, cette hausse a conduit l’ETH à franchir le niveau de résistance d’un mois et à clôturer au-dessus.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Les fluctuations intra-journalières sur le graphique journalier ont indiqué que l’ETH a touché 1 500 $ à un moment donné. Cependant, cette hausse a maintenant rapproché Ethereum du surachat. Sur l’indice de force relative (RSI), la zone au-dessus de 70,0 est une zone de déclenchement d’inversion de tendance, et tant que l’ETH reste à l’écart, elle peut maintenir cette hausse.

Graphique ETH/USD sur 1 jour