Le prix d’Ethereum Classic augmente de 9% en 24 heures après avoir battu un record de deux ans | Cryptomonnaie

Ethereum Classic, en effet avec le reste du marché de la crypto, a noté une forte augmentation de son prix.

La pression d’achat sur ETC accumulée au cours de la semaine a été causée par des ventes excessives tout au long du mois d’août.

La volatilité de l’actif est tombée à son point le plus bas en près de 23 mois, rendant ETC moins sujet aux fluctuations de prix.

Ethereum Classic était l’une des nombreuses crypto-monnaies qui ont augmenté mardi. Le marché de la cryptomonnaie a ajouté plus de 43 milliards de dollars mardi suite à la tendance haussière de nombreux altcoins. Cela a repoussé les limites d’ETC, car l’actif a réussi à invalider plusieurs suppressions critiques tout en créant une barrière pour lui-même.

Ethereum Classic en randonnée

Le jeton homonyme Ethereum a marqué une pente de 9,26 % en l’espace de seulement 24 heures, devenant l’un des plus performants de la journée, avec Cardano. Cette augmentation a porté le prix à 24,76 $, évitant à ETC de tomber en dessous de sa ligne de support critique à 22,72 $. La ligne de support a été testée à plusieurs reprises dans le passé malgré des déviations en dessous vers mai et juillet.

L’augmentation des prix a également poussé Ethereum Classic à travers la ligne de tendance baissière de 14 mois. Cette ligne de tendance baissière avait agi comme une ligne de support établissant des plus bas plus élevés, cependant, le glissement d’octobre l’a ramenée en dessous et est en train d’être retestée.

Graphique ETC/USD sur 1 jour

Une partie de cette hausse, ainsi que des indices haussiers plus larges du marché, est le retour de la pression d’achat sur Ethereum Classic. L’indice de force relative (RSI) montre que jusqu’à la semaine dernière, ETC subissait une telle pression de vente que l’actif a fini par être survendu. La reprise de l’indicateur est la preuve d’une tendance haussière sur le marché.

Plus de fluctuations sauvages

Parallèlement à cette hausse des prix, ETC observe également une baisse de la volatilité sur le marché. L’absence d’augmentation des prix au cours des deux derniers mois a laissé aux investisseurs un choix minimal, mais HODL. Ainsi, la volatilité a glissé à son plus bas niveau en près de 23 mois depuis novembre 2020, faisant des fluctuations de prix l’actif le moins préoccupant pour l’instant.

Volatilité Ethereum Classic

Si ce manque de volatilité aide ETC à maintenir son sentiment haussier et à poursuivre la tendance haussière, il y a des chances que l’altcoin se redresse bientôt.