Cours du Bitcoin : BTC va-t-il dépasser les 28 500 $ après une période record de faible volatilité ? | Cryptomonnaie

La volatilité du bitcoin a atteint des creux historiques et les analystes évaluent les cas de marché haussier et baissier pour BTC.

Malgré le surplus de 1,5 milliard de dollars de désendettement des mineurs et la baisse de la volatilité des prix du BTC, les analystes ont noté une conviction massive chez les détenteurs de Bitcoin.

Les analystes pensent que le prix du Bitcoin pourrait bientôt connaître une cassure, fixant un objectif haussier de 28 500 $.

Les analystes du traqueur de crypto-intelligence Glassnode affirment que la volatilité de Bitcoin a atteint des creux historiques et qu’une cassure de BTC est probable. En évaluant à la fois le scénario haussier et baissier du prix du Bitcoin, les analystes ont noté une conviction parmi les détenteurs de BTC sur le marché baissier.

Lisez aussi: Un utilisateur FTX touché par une perte d’un million de dollars du jour au lendemain, a perdu des centaines de jetons Ethereum, Bitcoin

À quoi s’attendre de Bitcoin après que la volatilité ait atteint des creux historiques

Les analystes de Glassnode ont évalué les mesures en chaîne de Bitcoin et ont noté que l’actif en est venu à ressembler à des pièces stables en termes de volatilité. Bitcoin s’est négocié dans une fourchette incroyablement étroite de 869 $ au cours de la semaine dernière. Le bas hebdomadaire était de 18 793 $ et le haut de 19 662 $.

Tableau des prix hebdomadaires BTC-USD

Il est important de noter que les périodes de volatilité extrêmement faible pour Bitcoin sont très rares et sont généralement suivies d’une cassure substantielle à la hausse ou à la baisse. Les analystes se sont donc armés d’un scénario haussier et baissier d’un point de vue principalement en chaîne.

Les analystes ont observé que le volume de pièces transférées dans les transactions Bitcoin atteignant le mempool des nœuds de Glassnode a connu une augmentation soutenue depuis septembre 2022. Le mempool est l’endroit où toutes les transactions valides attendent d’être confirmées par le réseau Bitcoin.

Une taille de mempool élevée indique plus de trafic réseau, ce qui entraînera un temps de confirmation moyen plus long et des frais de priorité plus élevés. Couplé au volume élevé de Bitcoin transféré, il y a eu une augmentation très modeste du taux de frais moyen payé. Ces mesures fournissent une vision potentielle d’une marée changeante, avec une tendance haussière soutenue, ce qui augmente les chances d’une véritable reprise du marché.

Bitcoin : Volume total Mempool de BTC

Les analystes fixent un objectif haussier de 28 500 $ pour Bitcoin

El Crypto Prof, un analyste pseudonyme de Bitcoin, prédit qu’il y aura un changement sérieux dans BTC. Les moyennes mobiles de 116 et 137 jours sont sur le point de se croiser. L’analyste soutient que chaque fois que ces lignes se croisent, il y a une hausse significative du prix du Bitcoin. L’analyste a fixé un objectif haussier de 28 500 $ pour le prix du Bitcoin en cas d’évasion.

Tableau des prix BTC-USD