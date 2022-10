Prédiction des prix de VeChain : les nuages ​​​​baissiers s’épaississent avant une baisse de 10,64 % du prix de l’EFP | Cryptomonnaie

Le prix de VeChain envisage une baisse de 10,64 % en dessous d’un rectangle baissier.

Le sentiment des investisseurs devient négatif, augmentant le risque d’une tendance baissière prolongée.

Les SMA de 50 jours et de 100 jours maintiennent le prix de l’EFP supprimé dans les limites du rectangle.

Le prix de VeChain est beaucoup plus proche d’une cassure après être resté en consolidation pendant près de six semaines. En raison du mouvement agité du marché du prix de l’EFP, un rectangle s’est formé sur le graphique de 12 heures. Pour l’instant, tous les yeux sont rivés sur sa capacité à échapper à cette action latérale des prix.

Le prix de VeChain envisage un autre crash à 0,0194 $

Un rectangle baissier est apparu sur le graphique de 12 heures alors que l’EFP respectait une limite supérieure à 0,0243 $ et une inférieure à 0,0217 $. Ce schéma affiche une période de consolidation et d’indécision entre les haussiers et les baissiers.

Le prix VeChain devrait continuer à tester le support horizontal et la résistance à plusieurs reprises avant qu’il n’éclate finalement. Le rectangle baissier entre en jeu lorsque les vendeurs prennent une pause pendant une tendance baissière, permettant une consolidation.

Une cassure est attendue dans le sens de la tendance précédente avant consolidation. Dans le cas de l’EFP, cette tendance était baissière et une baisse de 10,64 % devrait se produire à 0,0194 $ – une distance égale à la largeur du rectangle. Il est recommandé aux traders d’attendre que le prix confirme une cassure sous le support de la configuration à 0,0217 $ avant de déclencher leurs ordres de vente.

Graphique VET/USD sur 12 heures

Le SMA (moyenne mobile simple) à 50 jours (en rouge) à 0,0229 $ et le SMA à 100 jours (en bleu) à 0,0232 $ continueront probablement de contrecarrer la bataille des haussiers pour un résultat haussier au nord de la résistance du rectangle. De plus, le SMA de 200 jours (en violet) pourrait annihiler le mouvement au-dessus du modèle, précisément autour de 0,0252 $.

Graphique de volume sur la chaîne VeChain

Le prix VeChain est également confronté à une baisse massive de l’activité en chaîne, en particulier compte tenu du volume des transactions. En regardant le graphique ci-dessous, seuls 35,34 millions de jetons VET ont échangé des adresses par rapport à un pic de 631,55 millions de dollars sur six mois, enregistré le 12 mai. Pour cette raison, les chances de reprise du prix VeChain ont diminué. Ainsi, ajoutant de la crédibilité au mouvement baissier attendu.

Sentiment positif de VeChain

Les commentaires positifs entourant l’EFP sur plusieurs canaux de médias sociaux ont également subi une baisse considérable, comme l’illustre le graphique ci-dessus. Cette baisse montre indirectement que les investisseurs adoptent une approche non interventionniste vis-à-vis du prix de VeChain et il est peu probable qu’ils renforcent leurs activités d’achat jusqu’à ce que le jeton maintienne une action des prix vers le nord. Par conséquent, le passage annoncé à 0,0194 $ se produira probablement à court terme.