L’action des prix de Tron est prévue pour une cassure alors que la consolidation approche d’un point critique | Cryptomonnaie

L’action des prix de Tron a vu sa volatilité diminuer considérablement depuis la semaine dernière.

L’action des prix TRX semble prête pour une cassure alors que les baissiers et les haussiers se poussent les uns vers les autres.

Attendez-vous à un résultat baissier alors que l’action des prix glisse en dessous d’une moyenne mobile clé.

L’action des prix Tron (TRX) voit les haussiers essayer de maintenir l’action des prix au-dessus du pivot mensuel à 0,06 $. Cependant, leurs efforts pourraient être vains s’ils ne peuvent pas pousser l’action des prix au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours. Dans l’ensemble, les baissiers et les haussiers se négocient plus près les uns des autres dans une confrontation, ce qui indique qu’une consolidation est en cours et qu’une cassure est prévue à tout moment.

Le prix TRX se consolide comme le pire endroit possible

La consolidation de l’action des prix de Tron n’est pas une mauvaise chose pour les traders car elle est généralement suivie d’une cassure volatile. Ce qui se passe normalement, c’est que la volatilité intrajournalière commence à diminuer, et une cassure se produit une fois que les baissiers ou les haussiers prennent le dessus. Vu le positionnement en ce moment, la balle est dans le camp des baissiers.

L’action des prix TRX se consolide avec le SMA de 55 jours agissant comme un plafond à la hausse. L’action des prix est poussée à la baisse vers le pivot mensuel à 0,061 $, qui devrait se fissurer sous la pression. Compte tenu des deux éléments ci-dessus, une cassure à la baisse est susceptible d’être le résultat de cette consolidation, vers 0,059 $ ou même 0,058 $.

Graphique journalier TRX/USD

Avec les consolidations et les évasions qui s’ensuivent, le résultat est souvent assez binaire. Dans cette situation, il se pourrait également que les haussiers poussent l’action des prix à la hausse. Cela pourrait signifier une cassure au-dessus du SMA de 55 jours et de 0,062 $, avec un rallye vers environ 0,065 $ au niveau de résistance mensuel R1 de ce mois-ci.