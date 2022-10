Le prix Dogecoin est prêt à prendre un élan positif alors que les baleines font leur retour | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin se maintient au-dessus d’une zone de support bien établie, renforcée par le niveau de retracement Fibonacci de 23,6 %.

Une section de baleines Dogecoin est de retour pour remplir ses sacs à l’appui d’un mouvement vers le nord à 0,0668 $

La reprise du prix Dogecoin pourrait stagner à 0,0683 $ sur la base des informations de la métrique en chaîne IOMAP.

Le prix Dogecoin cherche à échapper à la consolidation en cours entre 0,0578 $ et 0,0610 $. Le plus gros jeton mème se négocie à 0,0599 $, bien qu’il ait à peine bougé au cours des dernières 24 heures. Cependant, avec un support qui se raffermit toujours entre 0,0560 $ et 0,0578 $, le chemin avec le moins de résistance devrait rester à la hausse.

Les baleines soutiennent une hausse potentielle des prix Dogecoin

La consolidation des prix Dogecoin attire l’attention d’investisseurs à gros volume, également connus sous le nom de baleines, dans l’industrie de la cryptomonnaie. En regardant les données en chaîne de Santiment, les adresses détenant entre 10 000 et 100 000 jetons ont depuis fin août continué d’acheter DOGE.

D’après le graphique ci-dessous, cette cohorte représente 3,53 % de l’offre totale du réseau, contre 3,45 %, enregistrée le 22 août. L’approvisionnement en circulation de DOGE.

Distribution d’approvisionnement Dogecoin

Bien que l’impact des baleines semble avoir été contrecarré par les forces dominantes du marché baissier, le prix du Dogecoin continuera de se préparer à un résultat haussier. Les investisseurs de détail finiront par revenir à mesure que DOGE sortira de la consolidation en cours.

Le prix Dogecoin est sur le point d’être haussier

Le prix du Dogecoin se rapproche d’une cassure très attendue qui pourrait l’élever à des sommets à 0,0668 $. Depuis le 10 octobre, les vendeurs ont tenté en vain de compromettre le support apporté par la zone de demande entre 0,0560 $ et 0,0578 $. Le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % renforce cette zone de congestion des acheteurs.

Si le support à court terme se maintient, comme le souligne le SMA (Simple Moving Average) sur 50 jours (en rouge), le prix du Dogecoin pourrait rapidement se libérer des chaînes obstinément baissières.

Graphique journalier DOGE/USD

Faire du vélo au-dessus du SMA de 100 jours (en bleu) modifiera les perspectives techniques du prix DOGE pour favoriser les traders. Cependant, les ordres d’achat ne seront recommandés qu’après que la pièce meme aura effacé la résistance de la ligne de tendance à la baisse.

Alors que la tendance haussière commence, les traders devraient envisager de réserver des bénéfices en cours de route, avec le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % à 0,0643 $ et la résistance à 0,0668 $ affichée comme des positions de sortie possibles.

Graphique Dogecoin IOMAP

Le modèle en chaîne IOMAP révèle une énorme zone de concentration des vendeurs entre 0,0691 $ et 0,0671 $. Environ 88 300 adresses ont déjà acheté 42,22 milliards de DOGE dans la gamme. L’élan à la hausse du prix du Dogecoin pourrait s’affaiblir à mesure qu’il gravit les échelons. Il convient de mentionner que les détenteurs envisageront de vendre pour atteindre le seuil de rentabilité, ce qui renforcerait la pression aérienne sur la pièce meme.