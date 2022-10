Les traders vont à la gorge alors que les traders tentent de déclencher une cassure de Bitcoin dans l’action des prix | Cryptomonnaie

L’action des prix du Bitcoin a chuté de plus de 1% lundi tandis que les actions se sont fermement redressées.

L’action des prix BTC voit toujours un volume plus faible, bien que les signaux haussiers aient été forts dimanche.

Attendez-vous à un retour possible en dessous de 19 036 $ avec la réunion de la BCE jeudi.

L’action des prix du Bitcoin (BTC) a vu des traders tenir toutes les cartes au cours du week-end : une cassure haussière au-dessus d’une ligne de tendance descendante rouge clé et une clôture quotidienne au-dessus. Malheureusement, les haussiers ont oublié un élément : une moyenne mobile majeure se négociant à quelques dollars au-dessus de son niveau de cassure. Avec trois refus fermes contre cette moyenne mobile en octobre, les haussiers auraient dû être avertis que cela pourrait être un dealbreaker.

Les traders BTC ont été avertis

L’action des prix Bitcoin montre à quel point il est important de surveiller les éléments techniques avant de négocier et de réfléchir à sa stratégie de trading. Dans le cas de Bitcoin, l’élément principal est la fine ligne violette, qui est la moyenne mobile simple sur 55 jours, qui a été assez importante ces derniers mois. Bien qu’en juillet et août, il n’ait eu aucun pouvoir ferme sur l’action des prix, en regardant octobre, trois tests et rejets clairs peuvent être identifiés.

L’action des prix BTC, cependant, semblait très haussière dimanche lorsque les traders ont dépassé la ligne de tendance descendante rouge qui était en place depuis l’été. Malheureusement, de nombreux traders pensaient que le SMA à 55 jours serait supprimé avec l’aide du rallye des actions comme vent arrière. Au lieu de cela, maintenant, un rejet ferme déclenche une baisse à 19 036 $ et pourrait entraîner davantage de baisse, la zone entre 19 000 $ et 16 000 $ étant largement ouverte si les commerçants sortaient à nouveau avec leur argent après cette douche froide.

Graphique journalier BTC/USD

Cela dit, un simple rebond sur ces 19 036 $ pourrait suffire pour un swing et, cette fois, une solide rupture du SMA de 55 jours. Cela pourrait provenir des gros bénéfices en actions de Meta, Alphabet et Microsoft cette semaine. Si ceux-ci réservent des surprises à la hausse, attendez-vous à voir cela se répandre dans les crypto-monnaies et une remontée des prix BTC vers 20 000 $.