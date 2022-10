Un analyste place le prix du Bitcoin à 30 000 $ le mois prochain avec une évasion prévue | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC 19 286 $) « éclatera de manière significative » le mois prochain, avec un objectif de hausse de 30 000 $.

C’était la dernière prédiction de Michaël van de Poppe, fondateur et PDG de la société commerciale Eight.

Analyste sur l’objectif de prix de novembre : « Je suppose que c’est probablement 30 000 $ »

Dans un tweet du 25 octobre, Van de Poppe a rejoint un nombre croissant d’analystes fournissant des prédictions de prix BTC haussières.

Le BTC/USD est actuellement marqué par un manque évident de volatilité, mais des signes indiquent que la tendance latérale est due à un bouleversement majeur.

Les bandes de Bollinger de Bitcoin contre le Nasdaq sont les plus serrées de l’histoire, ont confirmé l’analyste populaire TechDev et d’autres ces derniers jours, ce qui garantit presque un mouvement explosif à venir.

« Le prix par rapport au NASDAQ a culminé au dernier sommet impulsif de BTC en avril 2021 et s’est consolidé au cours de la correction d’un an et demi », a-t-il écrit dans le cadre du commentaire :

Attendez-vous à une rupture à la hausse et à une forte surperformance du Bitcoin bientôt.

Graphique annoté BTC vs Nasdaq avec les bandes de Bollinger. Source : TechDev/Twitter

Pour Van de Poppe, le potentiel de hausse est un pari plus attrayant qu’un comportement baissier supplémentaire, le BTC/USD devant ajouter jusqu’à 35 % dans les semaines à venir.

« Dans 2-3 semaines, Bitcoin éclatera de manière significative. Mon opinion est positive », a-t-il déclaré:

Ma conjecture est probablement de 30 000 $.

Une telle évasion dépasserait l’objectif de rallye de secours du célèbre expert Il Capo de Crypto, celui-ci étant en place depuis des mois et fixé à 21 000 $.

Avant le début de la négociation à Wall Street, cependant, il a reconnu que la zone de 21 000 $ pourrait apparaître « cette semaine ».

« Le marché s’annonce bien pour une dernière étape. Des hauts et des bas plus élevés sur le ltf et la demande en hausse », a-t-il tweeté.

Les vieilles mains alimentent la dernière affaire de taureau Bitcoin

Présentant son propre cas de taureau pour Bitcoin, pendant ce temps, la société d’analyse en chaîne Glassnode a mis l’accent sur les détenteurs à long terme (LTH) et les acheteurs d’échange.

Les échanges voient des quantités importantes de BTC quitter leurs livres, tandis que les hodlers ont l’intention de ne pas vendre, a-t-il expliqué cette semaine – comme l’a rapporté Cointelegraph.

« L’affaire Bull prend un point de vue sur les HODLers de dernier recours, où l’offre sort des bourses et entre dans les portefeuilles HODLer à un niveau record », la dernière édition de la newsletter hebdomadaire de Glassnode, « The Week On-Chain », résume :

Bien qu’ils soient relativement peu nombreux, la conviction des inconditionnels du Bitcoin est inébranlable et leur équilibre continue de croître, contre vents et marées.

Graphique annoté du solde d’échange de Bitcoin % (capture d’écran). Source : Glassnode

Les perspectives à plus long terme sur Bitcoin sont restées élevées, avec une prédiction de 2 millions de dollars d’ici 2028 à venir ce mois-ci.