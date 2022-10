Celsius a une fois sollicité des dons pour l’Ukraine – Voici ce qui s’est passé ensuite | Cryptomonnaie

Après que la Russie a envahi l’Ukraine plus tôt cette année, plusieurs plateformes d’actifs numériques se sont précipitées pour publier l’adresse des portefeuilles du gouvernement ukrainien pour les dons de crypto. Celsius a pris un chemin différent, créant ses propres portefeuilles pour accepter les dons. Mais combien a été donné ? Combien a été transmis ?

Les dirigeants de Celsius, en proie à la faillite, sont accusés par les critiques de siphonner de l’argent et de s’assurer que la suite C reçoive un paiement avant les créanciers. Mais en ce qui concerne la campagne de financement de Celsius pour l’Ukraine, les fonds – destinés à aider les victimes de la guerre – sont-ils parvenus au bon endroit ?

Des mois après la faillite de Celsius, les critiques sur Twitter réexaminent les efforts du prêteur d’actifs numériques pour solliciter des dons au nom de l’Ukraine, arguant qu’il n’y a aucune preuve à partir des données en chaîne que la crypto-monnaie collectée ait jamais été transmise.

Dans les jours qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, les dons de crypto ont rapidement afflué dans le pays déchiré par la guerre.

En moins de deux semaines, près de 100 millions de dollars ont été acheminés vers des portefeuilles mis en place par le ministère ukrainien de la transformation numérique. Les principaux échanges cryptomonnaies comme FTX et Binance ont fourni des instructions à leurs utilisateurs sur la façon de faire un don aux portefeuilles officiels, et les plateformes de médias sociaux ont travaillé dur pour éliminer les messages des escrocs.

Celsius a adopté une approche différente. Au lieu de diriger les utilisateurs vers les portefeuilles officiels du gouvernement ukrainien, il a tweeté les adresses des portefeuilles qu’il contrôlait et a sollicité des dons par le biais de ceux-ci.

Où est passé le crypto

Selon l’outil de profilage de portefeuille de Nansen, tout l’éther (ETH) envoyé à ce portefeuille a été transmis à d’autres portefeuilles qui, selon Nansen, sont contrôlés par Celsius.

(Nansen)

Une porte-parole du ministère ukrainien de la transformation numérique a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucun don d’éther reçu de Celsius.

On ne sait pas si Celsius a fait un don en espèces par d’autres moyens, comme un virement bancaire, ou si la crypto-monnaie a été transmise via une autre voie cryptomonnaie difficile à suivre, ou un autre canal. Mais l’affaire a provoqué un tollé sur Twitter parmi certains utilisateurs axés sur la cryptomonnaie.

Celsius n’a pas répondu à une demande de commentaire de CoinDesk envoyée à son e-mail de presse.

Le suivi des portefeuilles bitcoin (BTC) de Celsius est un peu plus complexe. Un représentant de Chainalysis dit que le portefeuille fourni est un portefeuille de services et qu’il ne peut pas être retracé efficacement.

Il est difficile de retracer les fonds via un portefeuille de services, « parce que la façon dont les services stockent et gèrent les fonds déposés par les utilisateurs rend intrinsèquement le suivi inexact », a déclaré Chainalysis dans un article de blog sur le sujet. « Seule la bourse elle-même sait quels dépôts et retraits sont associés à des clients spécifiques, et ces informations sont conservées dans les carnets de commandes de la bourse, qui ne sont pas visibles sur les chaînes de blocs ou dans les outils d’analyse. »

Comme le portefeuille a un faible volume, avec moins de 100 transactions au total, une analyse manuelle des données en chaîne est possible, bien que sa précision soit assortie de certaines conditions.

L’un des portefeuilles répertoriés semble avoir fait don de petites quantités de bitcoins au principal portefeuille de bitcoins ukrainien. Les données de transaction hachées montrent qu’un don de 34,59 $ a été effectué le 26 février, ainsi que deux autres dons de 11,40 $ et 39,31 $.

Cependant, ces transactions ont eu lieu avant que le tweet de Celsius sollicitant des dons ne soit mis en ligne. Ils pourraient provenir d’utilisateurs de Celsius qui font déjà des dons à la cause.

Après la publication du tweet, les données en chaîne montrent qu’une transaction en bitcoins d’environ 53 $ est allée au portefeuille ukrainien à partir du deuxième portefeuille BTC de Celsius.

Combien d’éther Celsius a-t-il reçu ?

Compte tenu de l’héritage ukrainien du PDG de Celsius, Alex Mashinsky, on pourrait supposer que son intention était sincère lorsque l’entreprise a sollicité des dons via Twitter.

Mais de nombreux commentateurs sur crypto Twitter, toujours la galerie de bavardages cyniques, semblaient être en désaccord, et en volume de dons, la campagne n’a pas été un grand succès de toute façon.

Les données en chaîne montrent que moins de 100 $ en éther ont été envoyés au portefeuille après la publication du tweet le 2 mars (comme le portefeuille a été utilisé dans les opérations de Celsius, la plupart des transactions impliquent des transferts internes entre les portefeuilles de Celsius).

L’un des deux dons d’éther au portefeuille Celsius après sa sollicitation par Tweet pour l’Ukraine (Etherscan)

Dans l’ensemble, cela représentait moins de 1 % des jetons entrants dans le portefeuille ERC-20 de Celsius, qui est l’un des portefeuilles que la société utilisait pour traiter ses transactions générales pour les entreprises.

Les critiques de Celsius et Mashinsky ont souligné les retraits à huit chiffres de Mashinsky et d’autres dirigeants des portefeuilles Celsius connus comme preuve que les dirigeants cherchaient à s’enrichir, ou du moins à sauver leur fortune alors que la situation financière de l’entreprise se détériorait.

La réalité est que c’est plus proche d’un cas de beaucoup de bruit pour rien. Celsius n’a pas reçu une somme importante de fonds de sa campagne de dons, et le peu de bitcoins qu’il a fait l’a envoyé en Ukraine. L’éther est resté dans le portefeuille, mais dans le montant en question est l’équivalent d’une erreur d’arrondi. La mauvaise image publique de l’entreprise, cependant, et le choix d’utiliser ses propres portefeuilles et des portefeuilles ukrainiens peu médiatisés, encouragent certaines théories du complot.