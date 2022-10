AAVE et Tezos XTZ arrivent sur la plateforme de trading sans commission Robinhood | Cryptomonnaie

Dans le marché baissier où la plupart des crypto-monnaies ont surperformé Bitcoin, Robinhood a annoncé la cotation de AAVE et XTZ.

Les utilisateurs de Robinhood ont désormais accès à 19 actifs numériques qui peuvent être échangés sans commission sur la plateforme.

Les prix AAVE et XTZ ont baissé de près de 75 % au cours de la dernière année, luttant pour se redresser.

Bitcoin a été surperformé par la plupart des altcoins sur le marché baissier actuel. AAVE a généré des gains de 11% pour les détenteurs au cours des trente derniers jours et le jeton de transaction peer-to-peer XTZ a commencé sa reprise. La plateforme de trading sans commission Robinhood a répertorié ces deux crypto-monnaies sur sa bourse.

Robinhood répertorie AAVE et XTZ, pousse l’adoption d’altcoin plus haut

Robinhood, une application de négociation d’actions et d’investissement sans commission, a répertorié deux nouvelles crypto-monnaies AAVE et Tezos XTZ sur sa plateforme d’échange. AAVE est un jeton pour un protocole de liquidité open source et Tezos XTZ est une crypto-monnaie utilisée pour les transactions peer-to-peer. Les deux sont désormais disponibles pour échanger contre 15,9 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur Robinhood.

La liste des deux nouvelles crypto-monnaies est une étape clé pour accroître leur adoption, car la plateforme d’échange sans commission attire un large public de commerçants de crypto. Robinhood compte 22,8 millions de comptes financés, apportant AAVE et XTZ à un public plus large de commerçants.

Au cours des trente derniers jours, le prix du Bitcoin est resté largement inchangé. Dans le même temps, l’AAVE a enregistré des gains de 11 % et le prix du XTZ a baissé de 8 %. Le jeton de transaction peer-to-peer XTZ a commencé sa récupération le 24 octobre.

Robinhood Markets, l’application de trading de l’échange sans commission, propose désormais un total de dix-neuf crypto-monnaies, dont Bitcoin, AAVE et XTZ.

Les prix AAVE et XTZ ont baissé de 75 % au cours de la dernière année. La plateforme de contrats intelligents open source Tezos a récemment annoncé son partenariat avec Shopify. Le nouveau partenariat et la cotation de Robinhood pourraient alimenter une reprise du jeton de transaction peer-to-peer XTZ.

Les analystes prédisent une baisse de 10% de l’AAVE

Noobietrade, un analyste crypto pseudonyme, a appliqué la théorie des vagues d’Elliott sur le graphique des prix AAVE-USDT et a prédit que la cinquième vague pourrait faire grimper les prix AAVE à 92,5 $. La correction ABC suivant la fin de la vague cinq pourrait cependant entraîner une correction des prix. L’analyste dit qu’après avoir terminé A, B et C, un retrait de 10% du niveau actuel de 83,24 $ à 74,1 $ est probable.

Tableau des prix AAVE-USDT