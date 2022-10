Les méga-riches de Hong Kong et de Singapour envisagent des investissements dans la cryptomonnaie : KPMG | Cryptomonnaie

L’élite riche de Hong Kong et de Singapour semble regarder les actifs numériques avec ferveur, après un nouveau rapport de KPMG suggérant que plus de 90% des family offices et des particuliers fortunés (HNWI) sont intéressés à investir dans l’espace des actifs numériques ou ont déjà fait.

Selon un rapport du 24 octobre de KPMG Chine et Aspen Digital intitulé « Investir dans les actifs numériques », jusqu’à 58% des family offices et des HNWI des répondants à une récente enquête investissent déjà dans les actifs numériques, et 34% « prévoient de faites-le.

L’enquête a pris le pouls de 30 family offices et HNWI à Hong Kong et à Singapour, la plupart des répondants gérant des actifs entre 10 et 500 millions de dollars.

KPMG a déclaré que la forte adoption de la cryptomonnaie parmi les ultra-riches a accru la confiance dans le secteur, stimulée par l’augmentation de «l’attention institutionnelle grand public».

Il a également noté que les institutions ont également plus d’accès aux produits financiers d’actifs numériques, y compris les produits réglementés.

La plus grande banque de Singapour, DBS, a annoncé en septembre qu’elle étendait les services de cryptomonnaie sur son échange numérique (DDEx) à environ 100 000 clients fortunés qui répondent aux critères de revenu pour être classés comme investisseurs accrédités, garantissant ainsi le respect de l’opinion des autorités financières selon laquelle la crypto actifs ne conviennent pas aux investisseurs particuliers.

Alors que Crypto Exchange Coinhako a annoncé en octobre qu’ils faisaient partie d’un petit nombre d’entreprises à recevoir une licence de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) pour offrir des services de jeton de paiement numérique.

Cependant, les allocations restent relativement faibles, la plupart allouant moins de 5% de leur portefeuille aux actifs numériques – principalement en Bitcoin (19 307 $ BTC), Ether (1 345 ETH) et stablecoins.

Les répondants ont cité la volatilité du marché et les difficultés d’évaluation précise et le manque de clarté réglementaire sur les actifs numériques continuent d’être un obstacle à l’investissement dans le secteur.

« Les actifs numériques étant relativement nouveaux, il existe encore une certaine incertitude parmi les OP et les HNWI quant à l’investissement dans le secteur, notamment en ce qui concerne la réglementation et la valorisation », écrivent les auteurs du rapport.

Cependant, KMPG a noté que la clarté de la réglementation dans les deux pays pourrait s’améliorer.

« Par exemple, tous les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) à Hong Kong devront demander une licence d’ici mars 2024. Singapour prévoit également d’élargir sa réglementation en matière de crypto-monnaie. »

Le régulateur des valeurs mobilières de Hong Kong a récemment annoncé qu’il souhaitait permettre aux investisseurs de détail d’investir directement dans des actifs virtuels et de reconsidérer les exigences actuelles en matière de trading de crypto.

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a étendu le commerce de crypto pour les investisseurs accrédités et plusieurs bourses ont reçu l’approbation préliminaire pour fournir des services de jeton de paiement numérique dans la cité-état.

Plus tôt ce mois-ci, le co-fondateur et président d’Anchorage Digital, Diogo Mónica, a déclaré que sa société avait choisi Singapour comme « point de départ » vers le marché asiatique au sens large, car le pays dispose d’un environnement réglementaire solide.

« Il s’agit d’être dans un régime favorable à la cryptomonnaie et dans lequel les entreprises veulent faire des affaires. Nous sommes uniquement institutionnels, les institutions vont à Singapour, donc nous suivons le mouvement. »