First Mover Asia : Binance devient-elle trop dominante ? | Cryptomonnaie

Binance réalise environ 53 % de toutes les transactions cryptomonnaies sur les marchés au comptant et dérivés en nombre de transactions, et environ 30 % de la valeur du marché ; Bitcoin est resté confortablement au-dessus de 19 000 $ dans les échanges de lundi.

Prix : Bitcoin a poursuivi son séjour de plusieurs semaines au-dessus de 19 000 $ ; la plupart des autres cryptos majeurs étaient légèrement dans le rouge.

Insights : Binance est-il devenu trop grand et trop puissant ?

Bitcoin détient plus de 19 000 $ – encore une fois

De James Rubin

L’avenir économique avait une teinte légèrement plus rose, mais pas assez pour faire sortir le bitcoin et d’autres cryptos majeurs de leurs perchoirs de plusieurs semaines.

Le bitcoin s’échangeait récemment au-dessus de 19 300 dollars, à quelques pas de là où il se situait 24 heures plus tôt et bien au-dessus du seuil de 19 000 dollars qui sert de support depuis la mi-septembre. Ether a récemment changé de mains à environ 1 350 $, également en légère baisse par rapport à dimanche, à la même heure, bien que l’analyste principal du marché d’Oanda, Edward Moya, ait noté qu’Ethereum a « gagné plus de buzz » à mesure que l’offre d’éther a diminué.

D’autres altcoins majeurs ont été mélangés plus tôt lundi mais teintés de rouge plus tard dans la journée alors que les investisseurs ont poursuivi leurs récentes postures d’aversion au risque. LUNA et ATOM ont chacune récemment chuté d’environ 4 %. Le CoinDesk Market Index (CMI), un indice de marché général qui mesure la performance d’un panier de crypto-monnaies, a baissé de 1,1 % au cours des dernières 24 heures.

Les investisseurs continuent de surveiller les efforts de la banque centrale américaine pour maîtriser l’inflation. Ils ont fait grimper les actions pour une deuxième journée consécutive, le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ayant grimpé de 1,3 % et 1,2 %, respectivement, et le Nasdaq de 0,8 %.

La saison des résultats se poursuit avec Apple et Alphabet, la société mère de Google, parmi les principales entreprises technologiques qui doivent faire rapport. Et mardi, le Conference Board publiera l’indice de confiance des consommateurs d’octobre – montrant une baisse probable.

Dans une interview avec CoinDesk, Benoit Bosc, responsable mondial des produits chez GSR Markets, a déclaré que toute diminution de la dose actuelle de fortes hausses des taux d’intérêt déclencherait une « réaction instinctive ». « Ce sera une forte hausse pour les actifs à risque », a déclaré Bosc.

Les plus gros gagnants

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Terre LUNA −4,1 % Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME −4,0 % Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL −3,8 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

Binance devient-il trop dominant ?

Par Sam Reynolds

Alors que FTX et Coinbase pourraient avoir la part d’esprit, le volume quotidien de 44 milliards de dollars de Binance n’est contesté par aucun autre échange cryptomonnaie.

Binance réalise environ 53 % de toutes les transactions cryptomonnaies sur les marchés au comptant et dérivés en nombre de transactions, et environ 30 % de la valeur du marché.

Et Binance est bien plus qu’un simple échange. Il a une blockchain éponyme dont il contrôle la plupart des validateurs, un stablecoin auquel il donne la préférence sur son échange (même si ce n’est peut-être pas une mauvaise chose), une entité de gouvernance majeure sur l’Uniswap DAO et est un prêteur de dernier recours à l’industrie assiégée de la crypto-extraction.

Binance devient-il trop dominant ?

Certes, d’autres bourses ont des produits ou des mandats qui vont au-delà de leur cœur de métier. Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, bien qu’il contrôle un pourcentage plus faible du volume des transactions quotidiennes que le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, étend son influence au loin avec les renflouements de l’industrie, car l’industrie avait besoin cette année de sa version du JP Morgan original. (Les résultats ont été « mitigés », comme l’a dit SBF dans l’émission de David Rubenstein.)

ADN libertaire

L’industrie de la cryptomonnaie a un ADN libertaire qui coule dans ses veines. Ce n’est pas une mauvaise chose. Le fait que la cryptomonnaie devienne une classe d’actifs d’un billion de dollars a averti les régulateurs léthargiques qu’ils doivent examiner et adopter les nouvelles technologies au lieu de les rejeter et de les abandonner par la réglementation. Et il existe des régulateurs alternatifs à ceux basés aux États-Unis qui ont la compétence de rassurer les investisseurs institutionnels (voir : l’approbation par FTX du régime de licences des Bahamas). L’établissement avait besoin de challenge.

Mais en même temps, des monopoles ont tendance à se former dans certaines industries où il y a des économies d’échelle, comme le commerce. Le rythme des fusions et acquisitions cryptomonnaies devrait s’accélérer sur le marché baissier.

Les libertariens diraient que l’État qui démantèle les entreprises est un échec à saisir la «destruction créatrice» du dynamisme du marché. Naturellement, le marché corrige les monopoles. Microsoft, par exemple, est loin de la force dominante qu’il était lors de l’affaire antitrust de la fin des années 1990.

Dans le monde du Web2, les régulateurs n’ont pas été très enclins aux poursuites antitrust en raison d’allégations de comportement monopolistique. Les poursuites de la Federal Trade Commission américaine et des États alléguant que Meta, puis Facebook, se livraient à des pratiques monopolistiques ont été rejetées. En conséquence, il y a eu des appels à la refonte des lois antitrust, mais il faudra des années au Congrès pour y parvenir.

En sera-t-il de même en crypto ? Y aura-t-il un challenger pour Binance ?

Lorsque Binance a annoncé qu’il tuait l’accès à trois stablecoins qui rivalisaient avec le sien, Circle n’était pas trop contrarié. Le PDG de Circle, Jeremy Allaire, a tweeté que l’USDC sortirait gagnant, car cela accélérerait l’abandon de l’USDT, qui est un jeton non grata aux États-Unis.

« Bien que l’optimisation de la liquidité en dollars sur la plus grande bourse du monde puisse présenter des avantages, le paradigme soulève des questions potentielles de conduite du marché », a déclaré Circle.

Il y a donc des indices d’ingrédients antitrust, mais parce que l’USDC, un concurrent de BUSD, reste pour l’instant un bénéficiaire, il n’y a pas de cas à faire – pour le moment.

Mais que se passe-t-il lorsque Binance rassemble toutes ses entités distinctes et fait quelque chose où tous ses concurrents sont injustement exclus d’un marché particulier ?

À ce stade, il pourrait être pertinent de revoir la question de savoir si Binance est devenu trop dominant.

Événements importants

16h00HKT/SGT(8h00 UTC) Indicateur IFO du climat des affaires pour l’Allemagne (octobre)

HKT/SGT(13:00 UTC) Indice des prix du logement aux États-Unis (mensuel) (août)

HKT/SGT(14:00 UTC) Confiance des consommateurs aux États-Unis (octobre)