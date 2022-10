La fusion d’Ethereum n’empêchera pas son prix de baisser sans plus d’utilisateurs | Cryptomonnaie

Ethereum est devenu déflationniste après sa fusion de septembre. Mais pour l’instant, cela ne changera pas grand-chose.

La fusion tant attendue d’Ethereum a eu lieu en septembre, le faisant passer d’un ancien modèle de preuve de travail (POW) à l’algorithme de consensus durable de preuve de participation (PoS). De nombreux observateurs s’attendaient à ce que le prix d’Ether (ETH ↓ 1 344 $) réagisse positivement, ses émissions quotidiennes ayant diminué de 90 % avec l’arrêt des opérations minières.

Cependant, la flambée des prix attendue ne s’est jamais produite. En fait, Ether a baissé de plus de 7 % depuis la mise à niveau. Alors pourquoi la fusion n’a-t-elle pas fait grimper le prix de la pièce ?

Politique monétaire des ETH post-fusion

La politique monétaire d’Ethereum consistait simplement à réduire l’offre de jetons à 1 600 ETH par jour. Le modèle PoW, un équivalent de 13 000 ETH ont été émis quotidiennement en tant que récompenses minières. Cependant, cela a été entièrement éliminé après la fusion, car les opérations minières ne sont plus valides sur le modèle PoS. Par conséquent, il ne reste que l’approvisionnement de 1 600 ETH pour les récompenses de jalonnement, réduisant son approvisionnement quotidien de 90 %. Si le prix moyen du gaz sur le réseau Ethereum devenait au moins 16 gwei, les 1 600 ETH seraient brûlés chaque jour, rendant l’inflation d’Ethereum nulle ou même déclenchant une déflation.

Cette politique monétaire a été un moteur clé des attentes de hausse des prix d’Ether. Cependant, les utilisateurs n’ont pas tenu compte de l’impact du sentiment marketing et des changements réglementaires. Le modèle déflationniste a été établi pour avoir un impact à long terme sur le prix de l’ETH lorsque la croissance de l’offre de la blockchain se situe dans la zone négative.

La croissance de l’offre de jetons depuis la fusion a été de -0,01 %, ce qui indique qu’à peu près la même quantité d’ETH a été produite que le montant brûlé par les frais de transaction. Bien que cette mesure indique une déflation, elle n’est pas substantielle pour augmenter le prix du jeton, en particulier lorsque la liquidation reste élevée sur le marché de la cryptomonnaie.

L’état de la déflation des ETH

Actuellement, l’ETH se dégonfle. Le nombre de jetons en circulation a chuté de plus de 10 000 au cours des deux dernières semaines, tandis qu’un total de 3 037 nouveaux jetons sont entrés sur le marché depuis la fusion. L’offre de nouveaux jetons a augmenté jusqu’au 8 octobre, car Ethereum est resté en inflation. Depuis lors, davantage de jetons ont été brûlés grâce aux frais de transaction, ce qui rend l’ETH déflationniste.

Plus de 49 000 ETH ont été brûlés au cours des 30 derniers jours, à un rythme moyen de 1,15 jetons par minute. Il semble que l’offre d’Ether ait atteint son apogée et que la croissance de l’offre continuera de diminuer de manière significative. Alors, que s’est-il passé le 8 octobre qui a déclenché cette déflation pour la première fois ?

Cela était principalement dû à un nouveau projet de blockchain appelé XEN Crypto. Depuis son lancement, XEN Crypto a brûlé plus de 5 391 ETH en frais de transaction, ce qui en fait la deuxième place du classement ETH Burned, légèrement derrière Uniswap V3. Le taux de transactions et de frappe de jetons ERC-20 a été important entre le 8 et le 15 octobre. Le prix moyen du gaz cette semaine-là était de 37 gwei, soit plus du double de la « barrière à ultrasons » de 15 gwei, qui a déclenché cette déflation.

Pour l’instant, tant que le prix du gaz d’Ethereum reste supérieur à 15 gwei, le réseau brûlera suffisamment de jetons pour le maintenir déflationniste.

Pourquoi le prix d’Ether n’augmente-t-il pas ?

Bien que le mécanisme introduit par la fusion et l’état actuel de déflation soient techniquement censés faire monter les prix, le moment n’est tout simplement pas approprié. Les prix de toute crypto-monnaie ne sont pas seulement basés sur son mécanisme d’approvisionnement et de gravure – la liquidation joue également un rôle important.

La Réserve fédérale américaine a augmenté de façon agressive les taux d’intérêt au cours des derniers mois. En conséquence, les obligations du Trésor public ont produit des rendements importants, et ces obligations présentent beaucoup moins de risques que la crypto. Il y a aussi plus de pression réglementaire sur l’espace crypto, et avec la récession qui sévit, les investisseurs à court terme s’éloignent des actifs volatils.

Les données de Coinglass montrent que les liquidations d’ETH ont été particulièrement élevées au cours des deux derniers mois. C’est principalement la raison pour laquelle le prix de l’ETH n’a pas augmenté et a plutôt diminué malgré son statut déflationniste.

Déflation : un impact à long terme

Dans l’ensemble, la déflation aura certainement un impact à long terme. Si un cycle haussier apparaît, cela conduira à une utilisation accrue du réseau, augmentant ainsi les prix du gaz. Cela entraînera une diminution plus substantielle de l’offre de jetons et une éventuelle flambée des prix pourrait apparaître. La liquidation a ralenti ces derniers jours, car les prix des ETH semblent avoir atteint un niveau de résistance durable. Cependant, l’apparition ou non d’un cycle haussier dépendra du sentiment du marché.