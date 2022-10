Ces mesures en chaîne suggèrent que le prix de Binance Coin reviendra à 280 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin reste en territoire haussier sur l’indice de force relative après avoir atteint un territoire de surachat extrême.

Les traders ont dépassé et retesté la moyenne mobile exponentielle de 8 jours.

L’invalidation de la thèse haussière est une brèche en dessous de 270 $.

Le prix de Binance Coin pourrait assister à une poursuite du rallye de contre-tendance dans les prochains jours. Des niveaux clés ont été définis.

Le prix de Binance Coin revient à 280 $

Le prix de Binance Coin a connu un fort afflux d’élan haussier au cours du troisième week-end d’octobre. Le 24 octobre, une consolidation de prise de bénéfices a ramené le prix de la BNB à mi-chemin du rallye. Pourtant, il est possible que le prix du BNB augmente.

Ventes aux enchères du prix de Binance Coin à 273,4 $ Les traders ont franchi avec succès la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 8 jours au cours du week-end et ont été rejetés de la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours. Maintenant, les traders testent l’EMA de 8 jours récemment violée comme support. Alors que les signaux de moyenne mobile optimistes se produisent, l’indice de force relative oscille dans le territoire de support de la poursuite de la tendance. Il convient de noter que le rallye du week-end a également franchi une brèche dans un territoire extrêmement suracheté, laissant entendre que la force haussière est authentique.

Graphique BNB/USDT sur 1 heure

Le ratio Long-Short de CoinGlass renforce le potentiel d’un scénario haussier. Le 14 octobre, les traders entre 275,4 $ et 271,1 $ étaient fortement positionnés à la baisse. Les teneurs de marché peuvent créer une cause pour un défi et potentiellement liquider le scénario des hauts. Une zone de liquidité idéale pour éliminer les traders au détail serait de 279 $.

L’invalidation de la thèse haussière pourrait survenir si les baissiers remarquaient les plus bas de 270 $. Une frénésie de vendeurs pourrait se dérouler ce faisant, ciblant 250 $ et moins.