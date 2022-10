Prédiction des prix des crypto-monnaies : MATIC, Terra et Bitcoin – American Wrap 24 octobre | Cryptomonnaie

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: bref répit des traders et 22 000 $ BTC sur les cartes

Le prix du bitcoin s’est consolidé au cours du week-end, bien qu’il ait déclenché un petit rallye. Cette décision continue d’être annulée alors que les vendeurs se déchargent de leurs avoirs. Mais le mouvement haussier du week-end pourrait être une indication de développements plus positifs à venir. Le prix du Bitcoin continue de se consolider autour du niveau de 19 000 $ sans biais directionnel. Le prix Ethereum est coincé entre les barrières de 1 440 $ et 1 280 $ et attend un signal de départ de BTC. Le prix Ripple pourrait chuter à 0,397 $ s’il ne parvient pas à se rétablir au-dessus du niveau de support de 0,464 $.

Le prix MATIC à la croisée des chemins pour l’année car l’hiver pourrait faire monter la température en crypto

L’action des prix de Polygon (MATIC) a vu les commerçants avancer leurs paris pour l’automne et l’hiver alors que l’action des prix a grimpé de 8%. Un petit fondu ce lundi matin n’est pas si étrange : les marchés chinois se sont effondrés massivement, et la proximité immédiate du niveau de résistance mensuel R1 déclenche des prises de bénéfices. Deux grands indicateurs techniques importants se négocient presque au même prix et pourraient être vus se transformer en perspectives de sentiment haussier pour les mois à venir.

Le prix Luna Classic de Terra pourrait remonter de 15% cette semaine, voici pourquoi

Le prix Luna Classic de Terra commence la dernière semaine de négociation d’octobre sur un mauvais pied. Le 24 octobre, la monnaie numérique a été vaincue par un assaut baissier. Au cours du week-end, le prix LUNC a connu une tendance haussière appréciable, faisant grimper la valeur marchande de 10 %. Les baissiers sont immédiatement intervenus près des sommets à 0,00024639 $ et ont depuis forgé une baisse d’un centime d’Eiffel avec des reculs très peu profonds.