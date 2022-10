Une traction de tapis de 100 millions de dollars sur Freeway laisse les utilisateurs de DeFi déchirés | Cryptomonnaie

Freeway, une plate-forme de jalonnement cryptomonnaie a interrompu tous les retraits et effacé les noms des membres de l’équipe de leur site Web.

Fatman Terra, un analyste qui a découvert l’escroquerie Terra LUNA a partagé les détails de la traction de tapis de 100 millions de dollars sur la plate-forme de jalonnement.

L’analyste avait demandé aux utilisateurs de retirer leurs fonds de la plate-forme et avait suggéré que Freeway était un stratagème de Ponzi.

L’expert en exploitation de Terra Luna, Fatman Terra, a accusé la plate-forme de jalonnement de crypto Freeway d’avoir tiré un tapis. Un tirage au sort est l’événement dans lequel la direction tire le capital des utilisateurs et abandonne le projet, tirant essentiellement le tapis sous les commerçants. La plate-forme a interrompu les retraits et supprimé les détails des membres de l’équipe de leur site Web. Cela a déclenché des rumeurs de tirage de tapis et une confirmation est attendue.

La plate-forme de jalonnement de crypto accusée d’avoir tiré un tapis de 100 millions de dollars

La plate-forme de jalonnement crypto Freeway offrait auparavant aux utilisateurs jusqu’à 43% de récompenses annuelles. Maintenant, le projet fait la une des journaux pour ce qui ressemble à un tirage au sort pour l’analyste derrière l’exposition Terra Luna. Fatman Terra, un influenceur crypto Twitter et le cerveau derrière le journalisme d’investigation dans l’implosion des jetons frères LUNC (anciennement connu sous le nom de LUNA) et UST (le stablecoin algorithmique de Terra).

L’implosion de Terra-UST a effacé 41 milliards de dollars de la capitalisation boursière de la cryptomonnaie et Fatman Terra a laissé tomber des détails clés sur la raison de l’événement sur Twitter. Le 23 octobre, Freeway a interrompu les retraits et les dépôts en invoquant la volatilité du marché. Cela a éveillé les soupçons de Fatman Terra. Le 22 octobre, Fatman a terminé son évaluation de la plate-forme et a déconseillé aux utilisateurs d’utiliser la plate-forme de jalonnement. L’expert a recommandé aux utilisateurs de retirer leurs fonds dès que possible, car la plateforme risque d’imploser d’ici quelques mois.

La société a informé les utilisateurs qu’elle avait décidé de diversifier sa base d’actifs et d’éviter la volatilité future du marché pour accroître la durabilité de la plateforme. Par conséquent, il n’y a pas encore de confirmation d’un tirage de tapis de 100 millions de dollars.

Fatman soutient que les retraits interrompus sont un indicateur clé de la santé de la plateforme. La suppression des informations des membres de l’équipe est un autre facteur qui éveille les soupçons dans la communauté crypto. Dans son récent tweet, l’expert énumère une série de facteurs qui contribuent à la possibilité d’une traction de tapis sur la plate-forme de jalonnement.

Pour éviter d’être la proie de tels événements, les traders doivent évaluer les plates-formes de jalonnement et les applications DeFi avec des récompenses irréalistes. 43% des récompenses annuelles ont fini par être insoutenables pour Freeway, poussant la plate-forme à un point où la volatilité du marché a affecté la liquidité et les retraits sont gelés.