Évaluer la possibilité d’un rebond du prix d’Ethereum Classic alors que le hashrate baisse | Cryptomonnaie

Le support à 20,00 $ déterminera si le prix ETC reprend son élan au-dessus de 30,00 $ ou chute pour retester 13,50 $.

Le hashrate minier Ethereum Classic continue de baisser environ six semaines après la fusion.

Sur la base du signal de vente de l’indicateur Super Trend sur le graphique journalier, les vendeurs ont le dessus.

Le prix d’Ethereum Classic se négocie en baisse de 51 % par rapport à son sommet de septembre à 45,81 $. Les acteurs du marché ont été surpris lorsque le prix ETC a plus que triplé sa valeur de 13,50 $, grâce au départ des mineurs de l’ancien protocole Ethereum PoW (preuve de travail). Désormais, le prix d’Ethereum Classic mise sur un support à 20,00 $ pour éviter d’éventuelles baisses à 13,50 $.

Le hashrate Ethereum Classic glisse en dessous d’un équilibre potentiel

Le hashrate Ethereum Classic a atteint un nouveau record historique de 234,35 Th / s dans les semaines précédant la fusion – une mise à niveau du logiciel Ethereum qui a vu la blockchain devenir un protocole PoS (preuve de participation).

À l’époque, les mineurs de l’écosystème Ethereum considéraient Ethereum Classic comme une alternative valable pour leur équipement minier. Cependant, la tendance du taux de hachage a commencé à s’inverser immédiatement après la mise en ligne de la fusion le 15 septembre.

Le prix Ethereum Classic a également effacé plus de 50% des gains accumulés entre la mi-juillet et la mi-août. Bien qu’un retracement soit attendu pour le hashrate, beaucoup pensaient qu’il s’établirait à un équilibre, disons 150Th/s. Maintenant, le taux de hachage a encore glissé à 135,90T/s au milieu des risques d’une tendance à la baisse prolongée à 100Th/s.

Taux de hachage Ethereum

Le hashrate est une mesure des performances du matériel de minage dédié au minage d’une crypto-monnaie. Il est calculé à partir de la difficulté actuelle du réseau, du temps moyen défini pour traiter un bloc de transactions et du temps nécessaire pour traiter les derniers blocs.

Un hashrate plus élevé suggère que le réseau est sécurisé. En d’autres termes, cela montre que davantage de ressources sont affectées au réseau pour traiter les transactions. De plus, les mineurs et les investisseurs ont tendance à croire que le réseau a le potentiel de se développer lorsque le hashrate augmente. Pour cette raison, la baisse du hashrate Ethereum Classic peut indirectement étouffer la croissance des prix.

Ethereum Classic est dans les limbes

Le prix d’Ethereum Classic a depuis vendredi respecté le support à 20,00 $ malgré ses perspectives techniques criantes. Si ETC cède à la pression de vente à cette position, les investisseurs doivent s’attendre à ce que sa jambe descendante teste à nouveau le support principal à 13,50 $.

Ajouter de la crédibilité à la possibilité d’un résultat baissier est un signal de vente présenté par l’indicateur Super Trend le 19 août. le SMA de 100 jours, bleu ; et le SMA de 200 jours, violet.

Graphique journalier ETC/USD

Le DMI (Directional Movement Index) dans la même période quotidienne affiche un autre signal de vente, avec le -DI au-dessus du +DI.

D’un autre côté, le maintien du support à 20,00 $ pourrait modifier haussièrement les perspectives techniques du prix d’Ethereum, son rebond dépassant 30,00 $ ou même 40,00 $.