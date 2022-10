Le prix MATIC à la croisée des chemins pour l’année car l’hiver pourrait faire monter la température en crypto | Cryptomonnaie

L’action des prix du Polygon imprime un léger fondu lundi devant le niveau de pivot mensuel R1.

L’action des prix MATIC voit deux indicateurs techniques prêts à se croiser.

Si la traversée se prolonge, une période dorée avec beaucoup de profit est proche.

L’action des prix de Polygon (MATIC) a vu les commerçants avancer leurs paris pour l’automne et l’hiver alors que l’action des prix a grimpé de 8%. Un petit fondu ce lundi matin n’est pas si étrange : les marchés chinois se sont effondrés massivement, et la proximité immédiate du niveau de résistance mensuel R1 déclenche des prises de bénéfices. Deux grands indicateurs techniques importants se négocient presque au même prix et pourraient être vus se transformer en perspectives de sentiment haussier pour les mois à venir.

Le prix MATIC fixé pour une guerre éclair haussière de 33% de gains

L’action des prix du Polygon a connu une vague massive de hausse dimanche alors que l’action des prix a bondi de plus de 8% pour la journée. Ce mouvement a atteint 0,909 $ lundi matin, ce qui est très proche du niveau de résistance mensuel R1 à 0,920 $. L’évanouissement d’aujourd’hui est tout à fait normal, vu que les marchés boursiers asiatiques ont chuté de plus de 6 % et que certaines actions technologiques chinoises ont même chuté de plus de 10 %, avec de grands noms comme Alibaba et Tencent en retrait après le Congrès du Parti chinois. Il est possible qu’un grand changement de position se produise car la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours est sur le point de croiser la SMA à 200 jours.

L’action des prix MATIC se ralliera probablement fermement au cours des semaines et des mois à venir, après le croisement MA. Cela pourrait être le reflet du fait que le pire a été intégré dans le prix maintenant, et qu’il s’agit simplement d’acheter sur le marché à ce qui est susceptible d’être le plus bas de l’année. L’action des prix MATIC pourrait voir une hausse au-dessus de 0,96 $ cette semaine, dépassant le plus haut du 20 juillet 2021. Cela ouvre de la place et des perspectives pour un mouvement au-delà de 1 $ à 1,20 $ au plus haut du 4 juillet 2021, qui est proche de la résistance mensuelle R3 niveau.

MATIC/USD Graphique journalier

Bien sûr, il y a toujours un prix du risque qui pourrait chuter et le commerce SMA à 55 jours proche mais pas tout à fait réussi à franchir au-dessus du SMA à 200 jours. Cela se traduirait probablement par des traders qui retireraient leurs fonds à partir de dimanche pour enregistrer de petits gains rapides. Dans une telle situation, l’action des prix s’effondrerait et reviendrait à 0,62 $ alors que la ligne de tendance verte se briserait à la baisse.