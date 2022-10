L’action des prix d’entraînement efface les gains du week-end, fournissant un point d’entrée | Cryptomonnaie

L’action des prix Ripple chute de plus de 2% en raison d’événements inquiétants en Asie.

L’action des prix XRP est à un pivot mensuel et reste soutenue pour l’instant.

Un moment critique approche avec deux indicateurs techniques pointant vers un rallye haussier.

L’action sur les prix Ripple (XRP) est en retrait après la clôture de son congrès présidentiel par la Chine, le président Xi Jinping obtenant un troisième mandat. Les marchés n’ont pas bien pris sa renomination à en juger par la théâtralité qui l’a accompagnée, dans laquelle un ancien ministre et critique ont tous deux été arrêtés pendant le congrès lui-même. Cela montre le resserrement de l’emprise de Xi sur le pouvoir et ne fait qu’indiquer une probabilité plus élevée d’une politique zéro-covid et d’une entrée militaire à Taiwan dans les années à venir.

Le prix XRP approche d’un revirement

L’action des prix Ripple était donc sur le pied après ces événements, car les actions asiatiques ont chuté massivement, entraînant d’autres classes d’actifs avec elles. Cela ouvre une fenêtre d’opportunité pour une entrée pour les traders qui souhaitent commencer à constituer des positions longues alors que l’action des prix XRP montre des signes de force. L’un de ces signes est le croisement de la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours au-dessus de la SMA à 200 jours.

L’action des prix XRP montre ainsi une croix dorée, qui indique souvent une dynamique haussière à plus long terme avec des gains considérables sur la table. Une entrée autour du niveau de pivot mensuel près de 0,45 $ est logique, car un revirement briserait rapidement 0,48 $. Une fois par là, 0,52 $ et 0,58 $ sont à gagner avec 16 % et 30 % de gains à la hausse.

Graphique journalier XRP/USD

Le risque à la baisse, bien sûr, existe toujours, avec quelques grands événements catalyseurs cette semaine et la suivante, tels que les nombreuses réunions des banques centrales prévues et la menace persistante d’utilisation d’armes nucléaires en Ukraine. Cela verrait un autre remaniement et effacerait peut-être les gains d’octobre avec l’action des prix XRP à 0,42 $. Une fois en dessous de ce niveau, 0,37 $ est le prochain niveau à surveiller pour le support. Bien sûr, cela indiquerait l’annulation de la croix d’or qui s’avérerait un piège haussier à court terme.