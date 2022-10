Le prix Ethereum n’a qu’un seul point d’entrée pour une position longue | Cryptomonnaie

L’action sur les prix d’Ethereum a connu une poussée haussière au cours du week-end.

L’action des prix des ETH est sur le point de sauter plus loin si elle peut rebondir sur la ligne de tendance descendante rouge.

Les traders devront maintenir une gestion commerciale stricte, car un seul contretemps pourrait facilement voir tout le rallye s’inverser en quelques heures.

L’action des prix d’Ethereum (ETH) devrait bondir entre 7% sur le côté bas et 28% par un calcul plus généreux, selon les objectifs de prix établis pour la fin de la semaine. Alors que la poussière retombe sur les événements récents, les traders réévaluent la situation et il devient clair que deux facteurs clés dictent la future voie du trading. Le premier concerne les bénéfices des entreprises cette semaine et le second, l’évolution de la situation politique au Royaume-Uni. Ceux-ci détermineront jusqu’où l’action des prix des ETH pourrait remonter.

L’action sur les prix des ETH nécessitera une gestion commerciale prudente

L’action des prix d’Ethereum devrait augmenter considérablement cette semaine avec, à première vue, un bénéfice de 7% à 28% sur la table. Au cours du week-end, il est devenu clair que les bénéfices de l’UE se comparaient négativement aux bénéfices des États-Unis, les premiers parlant de restructurations et de suppressions d’emplois, tandis qu’aux États-Unis, il n’y avait que de très petites indications à ce sujet. Cela pourrait signifier qu’une profonde récession devrait frapper l’économie de l’UE et, pour l’instant, éviter les États-Unis.

L’action sur les prix des ETH réagira, enfin et surtout, à la question de savoir si Rishi Sunak peut calmer la politique britannique et les malheurs du marché qui en découlent. S’il peut enfin maîtriser la situation, attendez-vous à ce que l’action des prix d’Ethereum se rallie rapidement vers la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 1 400,00 $. Une fois cassé au-dessus, attendez-vous à un fort rallye vers et dans le week-end, avec 1 688 $ à tester et les commerçants réservant des bénéfices autour du niveau de résistance mensuel R1.

Graphique journalier ETH/USD

Cet article mentionne un plan commercial solide et une gestion commerciale sont nécessaires en raison de la faiblesse de la reprise. Le risque est qu’un catalyseur négatif pourrait facilement expulser les traders des marchés et leur causer de lourdes pertes sur leurs positions longues. Par conséquent, le seul point d’entrée raisonnable pour les acheteurs potentiels serait un rebond sur la ligne de tendance descendante rouge. Car s’il tombe à nouveau en panne, l’action des prix des ETH devrait à nouveau se négocier à près de 1 200 $ et pourrait même commencer à accélérer ses pertes.