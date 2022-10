Le « Uptober » le moins volatil de tous les temps – Cinq choses à savoir sur Bitcoin cette semaine | Cryptomonnaie

Bitcoin (19 398 $ BTC) commence la dernière semaine de « Uptober » dans une ambiance fermement moyenne alors que la fourchette de négociation pour mettre fin à toutes les fourchettes de négociation continue de se maintenir.

Après une tentative bienvenue de rupture, le BTC/USD reste lié à un corridor étroit maintenant en place depuis des semaines.

L’une des volatilités les plus faibles de l’histoire indique que Bitcoin a trouvé une fonction temporaire en tant que monnaie stable – même certaines grandes monnaies fiduciaires sont actuellement plus volatiles.

Cependant, plus le statu quo s’éternise, plus les commentateurs sont convaincus qu’un changement de tendance majeur se produira.

Cette semaine est aussi bonne que n’importe quelle autre, affirment-ils – les données macroéconomiques, l’instabilité géopolitique et la volatilité classique autour de la clôture mensuelle sont tous des facteurs en jeu lorsqu’il s’agit de secouer un marché Bitcoin décidément ennuyeux.

Les traders ont du pain sur la planche pour s’assurer qu’une telle cassure est à la hausse. Les fourchettes de négociation sur plusieurs semaines offrent une forte résistance, tandis que dans les coulisses, les mineurs suggèrent qu’une capitulation pourrait encore surprendre tout le monde plus tôt que tard.

Cointelegraph examine de plus près la configuration actuelle du marché et met en évidence cinq sujets à garder à l’esprit lors du suivi de l’action des prix BTC cette semaine.

Clôture hebdomadaire la plus élevée depuis début septembre

Bitcoin a offert un comportement de prix intéressant jusqu’à la clôture hebdomadaire du 23 octobre, BTC/USD voyant sa plus grande bougie horaire « verte » depuis quelques jours avant de culminer à 19 700 $.

Un retracement était déjà en cours à la clôture, qui a néanmoins réussi à devenir le plus haut de Bitcoin depuis début septembre à environ 19 580 $, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView.

Graphique bougie BTC/USD 1 semaine (Bitstamp). Source : TradingView

L’optimisme a accompagné le mouvement, qui le 24 octobre s’était dissipé pour laisser Bitcoin plus ou moins là où il était auparavant.

Pour Michaël van de Poppe, fondateur et PDG de la société de négoce Eight, le moment est venu de dire au revoir au BTC limité.

« Bitcoin est toujours bloqué dans cette fourchette », a-t-il déclaré la veille à ses abonnés sur Twitter :

La semaine à venir est importante avec tous les événements, ce qui rend presque inévitable que nous sortions de la fourchette. Je regarde cette dernière résistance. Il faut que ça casse, et ensuite, la fête peut commencer.

Les données du carnet de commandes racontaient une histoire similaire. En analysant le comportement des commerçants sur la grande bourse Binance, Maartunn, un contributeur à la plate-forme d’analyse en chaîne CryptoQuant, a signalé des baleines drainant des liquidités du corridor de prix établi.

« La liquidité de la gamme a été supprimée, ou du moins considérablement réduite », a-t-il résumé, ajoutant que « les baleines (100 000 $ ~ 1 million de dollars) se vendent ».

Tableau annoté du carnet de commandes BTC/USD (Binance). Source : Maartunn/Twitter

Material Indicators, qui suit l’évolution de la liquidité du carnet de commandes, a par ailleurs noté que le niveau de résistance correspondant à l’ancien record historique de Bitcoin à partir de 2017 s’était adouci.

« Le premier nouveau test du Top 2017 a échoué, mais le mur de vente qui formait une résistance à ce niveau s’est diffusé dans une échelle vers le haut », a-t-il expliqué juste avant la clôture hebdomadaire.

Tableau annoté du carnet de commandes BTC/USD (Binance). Source : Indicateurs de matériaux/Twitter

Le commerçant et analyste populaire Jackis, quant à lui, a prédit un mois de novembre « sauvage » pour Bitcoin, sans se demander si le mouvement serait à la hausse ou à la baisse.

«Le prix du bitcoin a trouvé un équilibre autour de 19K. Après un égaliseur prolongé, il y a toujours un moment de déplacement », a-t-il écrit ce week-end :

Surveillez une période prolongée d’acceptation des prix au-dessus/en dessous de 19,5K/18,5K et positionnez-vous en conséquence.

La Fed et la BCE se concentrent sur la préparation de la décision de hausse des taux

La promesse de Van de Poppe d’une « grande » semaine en termes d’événements macroéconomiques portera probablement ses fruits le 28 octobre avec la publication de l’indice américain des dépenses personnelles de consommation (PCE) pour septembre.

Bien qu’il n’ait traditionnellement pas autant d’impact sur les marchés de la cryptomonnaie que l’indice des prix à la consommation (IPC), le PCE arrive néanmoins à un point critique cette fois-ci.

La semaine suivante verra la réunion de la Réserve fédérale pour décider des hausses de taux d’intérêt sur la base d’entrées de données spécifiques, notamment le PCE et l’IPC.

Le marché s’attend actuellement à une écrasante majorité à une autre hausse de 75 points de base – maintenant la pression sur les actifs à risque, y compris Bitcoin – mais la semaine dernière, des rumeurs ont déjà vu un assouplissement de la position de la Fed à venir.

Tout assouplissement de la politique serait une aubaine pour les actions, ce dont les marchés de la cryptomonnaie hautement corrélés bénéficieraient naturellement.

«Le marché baissier moyen du Bitcoin dure 12,5 mois. C’est ce qu’on appelle le Golden Bull Cycle ratio », a commenté le développeur plein d’espoir James Bull ce week-end :

Nous sommes maintenant au mois 11 et la FED envisage d’arrêter la hausse des taux d’intérêt.

Tableau de comparaison du cycle de prix Bitcoin. Source : James Bull/Twitter

Résumant les attentes de la Fed, Charlie Bilello, fondateur et PDG de Compound Capital Advisors, a confirmé que 75 points de base n’étaient pas censés réapparaître après début novembre.

« Les baisses de taux commencent en décembre 2023, se poursuivent en 2024 », a-t-il ajouté.

L’outil FedWatch de CME Group avait une chance de 75 points de base en novembre à 90,5 % au moment de la rédaction.

Tableau des probabilités de taux cible de la Fed. Source : Groupe CME

Au-delà des États-Unis, le 27 octobre verra une conférence de presse de la Banque centrale européenne, accompagnée d’un discours de sa présidente, Christine Lagarde.

La zone euro fait actuellement face à une inflation record, qui a dépassé 20 % dans certains États membres de l’UE. La BCE, cependant, a été nettement plus lente que la Fed à répondre par des hausses de taux.

« Jeudi, la BCE s’attendait à une hausse de 75 points de base. Cependant, retarder la réduction du bilan QT jusqu’à ce qu’ils atteignent un taux neutre de 1,5 à 2% contre 0,75 actuel (au moins au second semestre 2023) », a tweeté l’économiste Daniel Lacalle à propos du statu quo :

La BCE est toujours derrière la courbe. Il n’accomplit pas son mandat et ne calme pas les marchés.

L’extraction du taux de hachage conduit à des questions sur la Russie

De retour à l’intérieur de Bitcoin et un sentiment de malaise se prépare sur les fondamentaux du réseau et la santé du secteur minier.

Un regard sur les données offre des conclusions inhabituelles, mais pas tout à fait bienvenues – le taux de hachage peut être à des sommets historiques, mais la croissance est probablement insoutenable et aura un coût.

Malgré la baisse globale des prix au comptant, les mineurs consacrent de plus en plus de puissance de calcul à la blockchain.

Cela indique que les marges bénéficiaires déjà minces sont encore plus réduites, les petits mineurs risquant de devoir abandonner le navire en raison de la perte d’incitations financières.

On peut également supposer que l’entité ajoutant le taux de hachage a une capitalisation suffisamment importante pour générer des bénéfices malgré l’état actuel du réseau.

« Le taux de hachage Bitcoin est absolument déchirant », a écrit William Clemente, co-fondateur de la société de recherche Reflexivity Research, au cours du week-end :

En pensant à qui est cette ou ces entités qui estiment qu’il est avantageux d’exploiter avec un prix BTC en baisse de 70%, des prix de l’énergie élevés et des prix de hachage à des niveaux historiquement bas. Demandez-vous s’il s’agit d’un grand joueur avec un excès d’énergie ou un accès à une énergie bon marché.

Dans cet esprit, le commentateur Steve Barbour est arrivé à une conclusion inhabituelle.

« Les gars, c’est la Russie. La Russie est là où va le hashrate », a-t-il déclaré :

Les fabricants ont admis avoir vendu plus d’ASIC à la Russie qu’aux États-Unis récemment et devinez ce qui se passe lorsque vous faites exploser des pipelines et un goulot d’étranglement énergétique ? bitcoin le corrige.

Bien que l’entité ou les entités restent un mystère, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon la ressource de surveillance MiningPoolStats, le taux de hachage est actuellement supérieur à 270 exahashs par seconde (EH/s), tandis que BTC.com propose une estimation de 259 EH/s.

Grâce au taux de hachage ajouté, la difficulté a encore augmenté de 3,44 % le 24 octobre, atteignant un nouveau record historique de 36,84 billions.

Jusqu’à présent, cependant, le vieil adage selon lequel « le prix suit le taux de hachage » n’a pas encore fait ses preuves alors que les préoccupations concernant la durabilité augmentent.

Aperçu des principes fondamentaux du réseau Bitcoin (capture d’écran). Source : BTC.com

Offre en cas de pertes subites

Si les mineurs n’ont pas encore plongé dans le monde de la capitulation, il est déjà « ici » pour le détenteur moyen de Bitcoin, estime une entité d’analyse.

En examinant les données couvrant l’offre de BTC à perte, la ressource commerciale Game of Trades a conclu que la douleur du marché baissier était déjà entrée.

La moyenne mobile mobile sur 30 jours du BTC détenu à perte, sans tenir compte des pièces perdues ou conservées à long terme, est maintenant presque à des sommets historiques.

« Capitulations est là », a résumé Game of Trades sur Twitter :

L’offre totale de BTC en perte moyenne mobile sur 30 jours est maintenant à son deuxième plus haut niveau jamais enregistré.

Un graphique d’accompagnement de la société d’analyse en chaîne Glassnode a mis le décompte des pertes à plus de 8 millions de BTC.

Tableau annoté de l’offre de Bitcoin en perte (moyenne mobile sur 30 jours). Source : Jeux des métiers/ Twitter

Les réponses ont souligné que le chiffre est inférieur si l’on utilise l’offre en circulation, Game of Trades reconnaissant également que les creux de juin de 17 600 $ constituaient toujours le «principal événement de capitulation».

Le problème de l’approvisionnement devient de plus en plus prémonitoire – Glassnode confirme également que le montant de l’approvisionnement en BTC, désormais inactif depuis au moins cinq ans, est désormais plus élevé que jamais à 25,47%.

Tableau de l’offre BTC pour la dernière fois actif il y a plus de 5 ans. Source : Glassnode/Twitter

Jusqu’à aujourd’hui ? Quel Uptober ?

Il reste peu d’intérêt pour « Uptober », qui, en comparaison, n’a pas réussi à livrer par rapport à octobre 2021.

Aux prix actuels, le BTC/USD n’est qu’à 0,36 % du début du mois, ce qui montre à quel point le Bitcoin est devenu non volatil.

Les données de la ressource de données Coinglass montrent qu’octobre 2022 est le mois d’octobre le plus plat jamais enregistré en pourcentage et une ombre de l’année dernière, qui a enregistré des gains de 40 %.

Ceux qui espèrent un revirement spectaculaire en novembre ont du pain sur la planche – l’année dernière a vu un nouveau record historique, mais le mois s’est finalement clôturé avec une baisse de 7,1% du Bitcoin.

2020, en revanche, a vu le BTC/USD ajouter 43 % en novembre, la couronne appartenant à l’augmentation de 53,5 % de 2017.

Graphique des rendements historiques de Bitcoin (capture d’écran). Source : Coinglass