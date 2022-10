Fidelity va renforcer l’unité de cryptomonnaie de 25 % supplémentaires avec 100 nouvelles embauches | Cryptomonnaie

La société de gestion d’actifs de 4,5 billions de dollars Fidelity Investments serait sur le point d’embaucher 100 personnes supplémentaires pour renforcer la division croissante des actifs numériques de l’entreprise – un contraste frappant avec la récente éviction des crypto-talents.

Un représentant de Fidelity a déclaré à Bloomberg le 22 octobre que l’entreprise avait entamé une nouvelle série de recrutements, ce qui portera l’effectif de Fidelity Digital Asset à environ 500 d’ici la fin du premier trimestre 2023.

Une recherche sur le site d’emploi de Fidelity affiche actuellement 74 résultats en direct pour des postes liés aux actifs numériques, qui couvrent des domaines liés à la technologie blockchain, à l’analyse commerciale, au service client, aux finances et à la comptabilité, au développement de produits et aux services d’entreprise, y compris la conformité.

Presque toutes les listes actuelles sont basées aux États-Unis – la majorité provenant de son siège social de Boston, de New York, du Texas, du Colorado et de l’Utah.

Le porte-parole a déclaré à Bloomberg que les nouveaux rôles seraient répartis aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande.

La frénésie d’embauche de Fidelity survient alors que BlockFi, Coinbase, Gemini et Crypto.com figuraient parmi les plus grandes entreprises crypto-natives à licencier une série d’employés, après avoir réduit respectivement de 20%, 18% et 10%.

Les licenciements massifs semblent avoir ouvert une nouvelle réserve de talents en cryptomonnaie pour les entreprises traditionnelles comme Fidelity.

L’expansion de l’équipe des actifs numériques ne devrait pas surprendre étant donné à quel point Fidelity a été enthousiaste à l’idée d’offrir des services plus complets liés aux actifs numériques dans un contexte d’intérêt croissant des investisseurs.

Un porte-parole de Fidelity a récemment confirmé à Cointelegraph qu’il offrira des services de garde et de négociation Ether (1 337 ETH) à ses clients institutionnels à partir du 28 octobre 2022.

En septembre, les participants de l’industrie ont laissé entendre que l’entreprise pourrait bientôt « passer » à l’offre de services de trading Bitcoin (19 325 $ BTC) à ses 34 millions de clients de détail.

La société n’a pas confirmé la spéculation à l’époque, notant seulement que « l’élargissement de nos offres pour permettre un accès plus large aux actifs numériques reste un domaine d’intérêt ».

La société a déjà lancé un service qui permet à ses titulaires de comptes d’épargne-retraite 401 (k) d’investir directement dans Bitcoin.

Cointelegraph a contacté Fidelity au sujet des plans d’expansion de l’entreprise, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.