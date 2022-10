Le métaverse Otherside du Bored Ape Yacht Club devrait lancer le jeu bêta en 2023 | Cryptomonnaie

Otherside métaverse, connecté à l’écosystème Bored Ape Yacht Club, devrait lancer son jeu bêta en 2023.

Le jeu intitulé « The Persistent World » est similaire à Roblox, un univers virtuel où les joueurs programment et jouent à des jeux.

Les NFT à puce bleue et les jetons métavers ont connu une baisse constante sur le marché baissier en cours.

Outre le métaverse, un monde virtuel massif développe un jeu multijoueur en ligne similaire à Roblox. Greg Solano, co-fondateur de Yuga Labs, le créateur de la collection Bored Ape Yacht Club NFT a annoncé le lancement du jeu bêta The Persistent World en 2023.

Le jeu Otherside metaverse devrait être lancé en 2023

Greg Solano, co-fondateur de Yuga Labs, a déclaré à Punk6529 dans une interview que le jeu métaverse Otherside « The Persistent World » devrait être lancé en 2023. Les joueurs auront accès à la version bêta du jeu au début de 2023 et ses fonctionnalités sont similaires au jeu de monde virtuel multijoueur Roblox.

Le jeu devrait s’appuyer sur le succès de la plateforme Roblox. Au 10 octobre 2022, Roblox comptait 5,7 millions d’utilisateurs à son pic d’utilisation historique. Il y a 9,5 millions de développeurs et plus de 40 millions de jeux sur Roblox. Environ 67% des joueurs du jeu ont moins de 16 ans.

Créateur de la collection Bored Ape Yacht Club NFT, Yuga Labs a un processus de développement de jeux différent de celui des éditeurs traditionnels. L’équipe agit rapidement pour intégrer les détenteurs de NFT en tant que testeurs Otherside de facto.

Wylie Aronow, co-fondateur de Yuga Labs aurait déclaré :

Je pense que nous faisons les choses contrairement à la façon dont beaucoup de sociétés de jeux vidéo feraient les choses, à commencer par le développement itératif du jeu lui-même. En règle générale, ce que vous verriez, c’est que vous auriez peut-être un teaser, quelques mois plus tard, vous obtenez une bande-annonce, trois ans plus tard, vous obtenez un jeu.

Yuga Labs a l’intention de révéler le métaverse Otherside aux utilisateurs à travers de multiples « voyages » où les individus explorent des sections du monde virtuel à venir.

Les projets NFT de premier ordre et les jetons métavers mordent la poussière

Sur la base des données du traqueur de crypto-intelligence Nansen, les NFT liés au métaverse et aux jeux sont les plus sous-performants sur le marché plus large des NFT. Pour suivre avec précision les activités des jeux et des NFT liés au métaverse, Nansen a créé les index Gaming-50 et Metaverse-20.

L’indice Gaming-50 est en baisse de 69% et l’indice Metaverse-20 est en baisse de 38%. Ces indices sont calculés quotidiennement et rééquilibrés tous les trente jours, ce qui en fait des références pour la performance de l’industrie.

En plongeant dans les collections NFT de premier ordre qui constituent l’indice, les analystes de Nansen notent que le carnage est pire qu’il n’y paraît.

La collection Otherdeeds NFT, l’un des projets NFT les plus populaires, est la clé pour revendiquer des terres dans l’Autre côté. La collection a connu une capitulation à part entière cette semaine, cassant finalement un prix plancher de 1,6 ETH qui avait tenu pendant des mois et tombant aussi bas que 1,13 ETH.

Prix ​​plancher de la collection Otherdeeds NFT en ETH