Prédiction du prix du bitcoin : BTC a besoin d’une confirmation supplémentaire pour atteindre 22 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est aux prises avec l’EMA de 20 jours à 19 440 $ après un chandelier de douze heures au-dessus.

Si BTC parvient à rester au-dessus de 19 440 $, il ciblera probablement le niveau de 22 048 $.

Un chandelier quotidien proche du bas de la fourchette à 17 593 $ indique le début d’une perspective baissière.

Le prix du Bitcoin a produit un chandelier haussier au cours du week-end, lui permettant de faire face à un obstacle crucial. Une cassure au-dessus de ce blocus pourrait déclencher une montée rapide à des niveaux importants, indiquant le début d’une semaine haussière.

Le prix du Bitcoin continue de se consolider

Le prix du bitcoin s’est consolidé depuis le crash du 18 juin, qui a atteint un creux de 17 593 $. Depuis lors, les teneurs de marché ont été extrêmement occupés à balayer des creux cruciaux. Le creux de swing le plus récent formé le 13 octobre à 17 935 $ a créé des creux égaux et a collecté la liquidité d’arrêt de vente reposant en dessous de tous les creux de swing formés après le 19 juin. Ce mouvement était un bon endroit pour entrer dans une position longue et enregistrer des bénéfices à 19 951 $, alias la fourchette est élevée, mais la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 30 jours à 19 440 $ est sur le chemin.

Bien que le prix du Bitcoin ait produit un chandelier de douze heures juste au-dessus, les investisseurs doivent attendre une autre confirmation. Un retournement réussi et un maintien au-dessus de ce niveau pourraient propulser BTC au prochain niveau important à 22 048 $, à condition qu’il surmonte l’obstacle de 20 306 $ à 20 737 $.

Dans un tel cas, les investisseurs envisagent une hausse de 13 % du prix du Bitcoin par rapport à la position actuelle.

Graphique BTCUSDT sur 12 heures

Le modèle In/Out of the Money Around Prix (IOMAP) d’IntoTheBlock ajoute encore plus de crédibilité à un retournement potentiel de l’EMA de 30 jours et à une tendance à la hausse. Les données de transaction indiquent qu’environ 2,41 millions d’adresses ont acheté près de 1,30 million de BTC à un prix moyen de 19 184 $.

Ces investisseurs sont susceptibles d’ajouter davantage à leurs avoirs si le prix du Bitcoin baisse, servant ainsi de niveau de support en absorbant la pression de vente. Par rapport aux investisseurs « In the Money », les détenteurs « Out of the Money » sont moins nombreux et sont susceptibles d’être vaincus en cas de pic de pression d’achat.

Étant donné que les données techniques et les mesures en chaîne s’alignent, il y a de fortes chances que BTC connaisse une semaine haussière.

BTC IOMAP

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, les acteurs du marché doivent porter une attention particulière au 18 934 $, qui est le point médian de la fourchette de 17 917 $ à 19 951 $. Une ventilation de ce niveau indiquera un changement dans la structure du marché en faveur des baissiers.

Dans cette situation, les investisseurs doivent noter qu’un balayage du creux du 18 juin à 17 593 $ sera une manipulation des teneurs de marché avant de déclencher une reprise. Par conséquent, un chandelier quotidien clôturant en dessous dudit niveau au lieu d’une course de liquidité indiquera que les vendeurs ont le contrôle.

Un tel développement invalidera la thèse haussière et déclenchera une nouvelle correction à 17 000 $ ou les niveaux de support de 15 551 $. Ici, les acheteurs peuvent intensifier et donner une autre chance à la tendance haussière.