Le prix de Binance Coin pourrait obtenir une offre pour des objectifs plus élevés si ces facteurs se concrétisent | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin a trouvé un support stable sur l’indice de force relative.

Les haussiers ont réussi à reconquérir la moyenne mobile exponentielle à 8 jours.

L’invalidation de la thèse haussière est une brèche en dessous de 250 $.

Le prix de Binance Coin pourrait connaître une forte hausse dans les prochains jours. Des niveaux clés ont été définis.

Le prix de Binance Coin a du potentiel

Le prix de Binance Coin montre une force énorme dimanche à 271 $, le 23 octobre. Le jeton de contrat intelligent décentralisé s’est rallié et a produit une solide tendance haussière pour clôturer la troisième semaine de négociation du mois. Si les conditions du marché persistent, les haussiers pourraient se rallier vers des objectifs plus élevés.

Le prix de Binance Coin a franchi avec succès la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours et teste actuellement la moyenne mobile simple sur 21 jours. L’indice de force relative montre que les traders ont trouvé un support avant le rallye en cours. Les traders mis à l’écart peuvent être témoins de ce signal subtil et commencer à évoluer vers le jeton BNB pour viser 290 $ et potentiellement 300 $. Une telle décision entraînerait une augmentation supplémentaire de 8 % par rapport à la valeur marchande actuelle.

Graphique BNB/USDT sur 2 heures

L’invalidation de la thèse haussière pourrait survenir si les baissiers marquent à nouveau les plus bas de 250 $. Ce faisant, une frénésie de vendeurs pourrait se déployer, ciblant des niveaux de liquidité de 220 $ et moins. Une telle décision entraînerait une baisse de 10 % par rapport au prix actuel de Binance.