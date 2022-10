Prix ​​​​XRP: que se passe-t-il dans l’affaire SEC contre Ripple | Cryptomonnaie

Le géant des paiements Ripple et le régulateur américain Securities and Exchange Commission ont déposé des mémoires en réponse aux requêtes en référé de l’autre.

Les deux parties parlent des parties des mémoires qu’elles veulent expurger et déposer des pièces.

Les analystes pensent que si le prix du XRP franchit le niveau de 0,55 $, il assisterait à un renversement de tendance haussier.

Le géant des paiements Ripple s’est rapproché de la victoire dans sa bataille contre le régulateur américain Securities and Exchange Commission (SEC). Le 21 octobre, Stuart Alderoty, l’avocat général de Ripple, a confirmé sur Twitter qu’ils avaient enfin le discours et les documents de William Hinman après dix-huit mois et six ordonnances judiciaires.

L’avocat de Ripple confirme que les documents Hinman sont obtenus

Le discours de William Hinman, ancien directeur de la Division du financement des sociétés de la Securities and Exchange Commission et les documents connexes sont désormais sous la garde de l’avocat de Ripple.

Stuart Alderoty, l’avocat général de Ripple, a confirmé que des documents, y compris le discours de Hinman, dans lequel l’ancien dirigeant de la SEC commente le statut d’Ethereum en tant que non-sécurité, sont désormais en leur possession. Après dix-huit mois et six ordonnances judiciaires demandant la possession de ces documents, les avocats y ont désormais accès.

Alderoty a été cité comme disant,

Cela valait bien le combat pour les obtenir. J’ai toujours été satisfait de nos arguments juridiques, et je me sens encore mieux maintenant. Je me suis toujours senti mal à propos des tactiques de la SEC, et je me sens encore plus mal à leur sujet maintenant.

L’avocat s’est disputé des documents liés au discours de Hinman en 2018 pour prouver un point dans la défense de Ripple. Le régulateur financier a tout mis en œuvre pour garder les documents hors de la discussion et hors de la possession de l’avocat de Ripple, mais la situation a changé.

Avec l’accès au discours et aux documents connexes, la défense est prête à revendiquer la position du géant du logiciel Ripple en tant que vainqueur du procès. La dernière mise à jour dans l’affaire SEC c. Ripple est que les deux parties ont déposé des mémoires en réponse aux requêtes en jugement sommaire de l’autre. Ils ont également déposé de nombreuses pièces et discuté des parties des mémoires qu’ils souhaitent expurger.

Les partisans soutiennent que le géant du logiciel Ripple est en position de force ; les détails des mémoires devraient être rendus publics lundi. @FeraSY1, analyste crypto et trader, pense que le prix du XRP pourrait retrouver son élan haussier et assister à un renversement de tendance si l’altcoin franchit le niveau de 0,55 $.

Tableau des prix XRP-USDT