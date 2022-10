Alerte aux utilisateurs de Metaverse : Interpol, la première force de police mondiale au monde, est entrée dans le monde virtuel | Cryptomonnaie

Lors d’une session surprise de la 90e Assemblée générale d’Interpol à New Delhi, Interpol a dévoilé le tout premier métaverse spécialement conçu pour les forces de l’ordre.

Le métaverse permet aux utilisateurs enregistrés de visiter un fac-similé virtuel du siège du Secrétariat général d’Interpol à Lyon, France.

Force de police d’Interpol et suivez des cours de formation immersifs sur les enquêtes médico-légales et d’autres capacités de police dans le métaverse.

Le métaverse d’Interpol est désormais pleinement opérationnel et offre aux utilisateurs enregistrés plusieurs avantages comme la copie virtuelle du siège en France et la possibilité d’interagir avec les agents. La force de police mondiale est prête à recevoir une formation et à renforcer ses capacités policières dans le métaverse.

Le métaverse d’Interpol est là, la police mondiale rejoint le monde virtuel

Un monde virtuel où des aspects du monde réel sont imités à l’aide de technologies telles que la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), l’IA, les médias sociaux et les crypto-monnaies est le métaverse. Tout comme les utilisateurs naviguent sur Internet, ils peuvent « vivre » dans une certaine mesure dans le monde virtuel du métaverse.

Lors de la 90e Assemblée générale d’Interpol à New Delhi, la force de police mondiale a dévoilé le métaverse spécialement conçu pour les forces de l’ordre du monde entier. Le métaverse d’Interpol est fourni via un cloud sécurisé, garantissant sa neutralité.

Jürgen Stock, secrétaire général d’Interpol aurait déclaré :

Pour beaucoup, le Metaverse semble annoncer un avenir abstrait, mais les enjeux qu’il soulève sont ceux qui ont toujours motivé INTERPOL : soutenir nos pays membres dans la lutte contre la criminalité et rendre le monde, virtuel ou non, plus sûr pour ceux qui l’habitent.

Stock a assuré aux utilisateurs qu’Interpol entrait dans un nouveau monde dans le métaverse, mais l’engagement reste le même.

Lors d’une table ronde de suivi, Interpol a annoncé la création d’un groupe d’experts sur le métaverse pour représenter les préoccupations des forces de l’ordre sur la scène mondiale. L’objectif d’Interpol est de sécuriser le nouveau monde virtuel dès la conception.

Les utilisateurs enregistrés peuvent visiter un fac-similé virtuel du siège du Secrétariat général d’Interpol à Lyon, France. Il n’y a pas de frontières géographiques ou physiques et les utilisateurs peuvent interagir avec les agents via leurs avatars.

La force de police mondiale peut suivre une formation en matière d’enquête médico-légale et renforcer ses capacités policières grâce au métaverse d’Interpol.