AXS plonge de 10% avant l’événement de déverrouillage de jetons de 194 millions de dollars d’Axie Infinity | Cryptomonnaie

Plus de 21,5 millions de jetons AXS devraient être débloqués d’ici le 25 octobre.

La distribution de ces jetons a déjà été allouée et ne sera pas directement mise en circulation.

La pression de vente sur AXS est déjà à son apogée, le prix atteignant 9,05 $.

En tant que l’une des plus grandes crypto-monnaies GameFi au monde, l’écosystème d’Axie Infinity a un impact significatif sur son prix. Pour la même raison, chaque développement majeur du réseau peut être soit un fléau pour le prix d’AXS, soit une aubaine. Et à première vue, ce développement particulier n’entraînera pas de réponse positive sur son prix.

Déblocage Axie Infinity

Axie Infinity devrait passer par un déverrouillage de jeton dans trois jours, le 25 octobre et juste avant, le prix a commencé à baisser. En effet, l’ajout de 21,5 millions de jetons AXS pourrait saturer le marché et le réduire.

Cependant, les jetons déverrouillés n’arriveront pas sur le marché de si tôt. Ils suivront un calendrier d’émission différent. Cela empêchera le prix de osciller sauvagement, protégeant au pire AXS d’un crash.

Parmi les jetons à débloquer, 5,73 millions d’AXS seront réservés aux développeurs, et 4,89 millions supplémentaires seront dédiés aux futures récompenses de jalonnement. De plus, les conseillers et les premiers investisseurs recevront respectivement 2,5 millions et 1,99 million de jetons AXS.

S’élevant à environ 21,5 millions d’AXS ou 194,5 millions de dollars, ce déblocage représente près de 8% de l’ensemble de l’offre AXS.

AXS est-il dans les mauvaises herbes ?

Même s’échangeant à 9,02 $, AXS est actuellement en baisse. En baisse de plus de 10% au cours des dernières 24 heures, il semble que le développement ne soit pas bon pour AXS. En effet, dès que les jetons déverrouillés atteindront les investisseurs, AXS examinera un flux de ventes nées de la réservation de bénéfices.

Dans l’état actuel des choses, la crypto-monnaie fait face à une forte pression de vente, comme en témoigne l’indice de force relative (RSI). La poursuite de la vente entraînerait une baisse significative des prix. Cependant, comme il faudra un certain temps avant que les jetons déverrouillés ne soient mis en circulation, AXS pourrait avoir une chance de récupérer avant cela.

Graphique AXS/USD sur 1 jour