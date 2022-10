Le prix du XRP pourrait donner aux investisseurs une chance de récupérer leurs pertes, voici ce qu’il faut rechercher | Cryptomonnaie

Le prix du XRP est mis aux enchères en territoire de survente sur l’indice de force relative depuis plusieurs jours

Un rallye vers la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours à 0,47 $ pourrait se produire dans les prochains jours.

L’invalidation de l’idée haussière la plus courte est une brèche en dessous de 0,42 $.

Le prix XRP pourrait voir un rallye de récupération le week-end. Des niveaux clés ont été définis pour déterminer la possibilité de contre-tendance.

Le prix XRP pourrait obtenir une offre

Le prix du XRP tente une reprise après une semaine de ventes sans fin. Sur la semaine, le XRP est en baisse de 6 %, ce qui fait baisser la valeur marchande de 18 % pour octobre. Il y a cependant des signes subtils dans les chiffres techniques indiquant qu’un rallye de contre-tendance pourrait se produire.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,45 $. Le jeton de remise numérique revient maintenant au-dessus du support sur l’indice de force relative après avoir été mis aux enchères en territoire de survente pendant plusieurs jours. Il y a aussi une divergence haussière avec le nouveau plus bas mensuel à 0,45 $ et le précédent plus bas d’octobre à 0,45 $

XRP.USDT Graphique sur 4 heures

Compte tenu des conditions du marché, le prix du XRP pourrait être un défi de taille pour certains des shorts de vente au détail nouvellement établis. Un rallye vers la moyenne mobile exponentielle de 8 jours récemment dépassée serait un objectif raisonnable à viser. Une telle décision entraînerait une reprise de 5 %. Si les haussiers peuvent se stabiliser et trouver un support, un roulement supplémentaire aussi élevé que 0,50 $ pourrait entraîner une augmentation de 15 % du prix.

L’invalidation de la thèse de contre-tendance est une brèche sous le nouveau plus bas à 0,42 $. Si les baissiers parviennent à prendre le plus bas, une baisse supplémentaire ciblant des niveaux de liquidité de 0,39 $ pourrait se produire. Une telle décision entraînerait une baisse de 14 % par rapport au prix actuel du XRP.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security