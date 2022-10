Pourquoi les nouvelles modifications de la réglementation britannique sur la cryptomonnaie sont bonnes pour les commerçants de détail | Cryptomonnaie

Les amendements devraient se concentrer sur l’interdiction des fournisseurs de services non autorisés dans le pays.

La FCA va potentiellement recevoir plus de pouvoir dans la réglementation des actifs cryptomonnaies.

Plus tôt cette semaine, l’Union européenne aurait également publié un projet de loi visant à minimiser l’exploitation minière de Bitcoin.

La réglementation de la crypto continue d’être un sujet de préoccupation pour les gouvernements du monde entier. Bien qu’il existe des systèmes en place pour garantir une conduite légale et un minimum de dommages aux investisseurs, les réglementations absolues doivent encore arriver. Il semble que le Royaume-Uni fasse un autre pas en avant dans cette direction.

La nouvelle réglementation britannique

Le 21 octobre, le ministre des services financiers, Andrew Griffith, a salué les nouveaux amendements au projet de loi sur les services et marchés financiers. Ces amendements se sont concentrés sur la réglementation des crypto-monnaies dans le pays et ont cherché à intensifier davantage les règles. Par ailleurs, les nouvelles modifications cibleraient également les fournisseurs de services d’actifs numériques non autorisés, interdisant essentiellement leurs opérations.

Mentionnant les amendements, l’exposé des motifs du député disait,

« Cette nouvelle clause modifie le Financial Services and Markets Act 2000 pour clarifier que les pouvoirs relatifs à la promotion financière et aux activités réglementées peuvent être invoqués pour réglementer les crypto-actifs et les activités liées aux crypto-actifs. Le cryptoasset est également défini, avec un pouvoir de modifier la définition.

Ces modifications représentent la force croissante de la réglementation cryptomonnaie dans le pays. La Financial Conduct Authority (FCA) recevra beaucoup plus de pouvoirs si ces modifications sont adoptées avec succès. Cela permettrait à l’organisme de réglementation de superviser toutes les activités de cryptomonnaie dans tout le pays.

Ces modifications et la réglementation croissante sont des signes positifs pour les commerçants britanniques. Habituellement, les réglementations sont considérées comme une opportunité pour le gouvernement d’interdire ou de contrôler l’espace. Cependant, dans ce cas, la sécurité du commerçant ou des investisseurs sera maintenue puisque l’accent est largement mis sur les prestataires de services et les organisations.

À moins que la FCA n’effectue une décision de la SEC (comme cela s’est passé après Ripple), les prix des crypto-monnaies ne seront pas affectés. Par ailleurs, selon la taxonomie du rapport du groupe de travail, toutes les crypto-monnaies sont répertoriées en tant que titres dans le pays, éliminant ainsi la délibération des étiquettes.

Cela rend les choses beaucoup plus faciles pour les commerçants et les investisseurs puisque l’espace crypto sera un post-filtrage bénéfique sans impact sur le marché.

Bien que la récente crise politique reste non résolue suite à la démission de la première ministre Liz Truss, il pourrait s’écouler un certain temps avant que le projet de loi ne soit discuté plus avant.

L’Europe aussi fait un pas

Le Royaume-Uni n’est pas le seul endroit où le marché de la cryptomonnaie est surveillé en Europe, où la situation est un peu plus grave. Au-delà de la réglementation des crypto-monnaies, l’Union européenne se concentre également sur son impact sur l’environnement.

Ainsi, dans un effort pour limiter les dommages, l’UE cherche à mettre fin à l’exploitation minière de la preuve de travail (PoW) à forte intensité énergétique et à orienter les utilisateurs vers la preuve de participation (PoS). Cela mettrait essentiellement fin à l’extraction de Bitcoin et attirerait plutôt l’attention sur Ethereum et d’autres crypto-monnaies similaires.