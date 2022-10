Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : les marchés chutent rarement en ligne droite | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin marque brièvement le niveau moyen de 18 000 $.

Le prix Ethereum montre la possibilité d’un rallye de reprise.

Le prix d’ondulation montre des signaux extrêmement survendus faisant allusion à une forte présence baissière.

Le marché de la cryptomonnaie montre la preuve d’une forte tendance à la baisse en cours. Pourtant, les marchés chutent rarement à la manière d’un centime d’Eiffel sans recul de contre-tendance en cours de route.

Le prix du Bitcoin montre des signaux dignes de rebond

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 19 073 $. Après avoir été rejetée de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 8 jours juste un jour plus tôt, la monnaie numérique peer-to-peer est tombée à un creux de 18 650 $. Les traders sont immédiatement intervenus pour récupérer le prix du BTC, provoquant un rebond de 2 % lors de la session de New York.

Un afflux de volume est affiché sur des périodes plus courtes tandis que le prix du BTC a rebondi du territoire de survente dans des limites de support saines. Si les conditions du marché persistent, les haussiers devraient pouvoir tester la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours à 19 400 $ ; si l’élan se maintient près de la première cible, un rallye vers 20 000 $ pourrait se produire.

L’invalidation de la thèse à court terme est une brèche en dessous du creux de swing à 18 650 $. Si les baissiers rétablissent ce niveau, une chute supplémentaire vers les plus bas du 13 octobre à 18 300 $ sera probablement en cours. Une telle décision entraînerait une perte de 5 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix Ethereum a de la place pour grimper

Le prix d’Ethereum a retrouvé le niveau de prix de 1 250 $ le 21 octobre 2022. Ethereum, le jeton de contrat intelligent décentralisé, est tombé au milieu de 1 200 $ lors de la session de New York et a brusquement propulsé plus haut.

Ventes aux enchères de prix Ethereum à 1 296 $. Le mouvement de contre-tendance s’est manifesté et a été catalysé par une subtile divergence haussière sur l’indice de force relative. Le prix de l’ETH est maintenant de retour au-dessus des moyennes mobiles du RSI, ce qui a ajouté une résistance supplémentaire avant la chute.

La combinaison des récits des indicateurs pourrait suggérer que le jeton de contrat intelligent décentralisé est prêt à rebondir et à récupérer une partie des pertes de cette semaine. Les cibles probables seraient des niveaux de liquidité entre 1 360 $ et 1 385 $.

Le niveau d’invalidation de la contre-tendance est inférieur au plus bas du 13 octobre à 1 189 $. Toute tentative de retester le bas sera une mauvaise nouvelle pour Ethereum. Si le niveau d’invalidation est étiqueté, les baissiers pourraient induire une vente cataclysmique ciblant les plus bas de l’été à 880 $. Une telle décision entraînerait une baisse de 30 %.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix XRP est extrêmement survendu

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,45 $, car le jeton de remise numérique reste submergé au cours de la troisième semaine de négociation d’octobre. Bien qu’un rebond soit susceptible de se produire près des niveaux actuels, la tendance plus large semble pointer vers des objectifs plus bas pour les semaines à venir.

Les baissiers ont produit une très grande bougie engloutissante baissière, qui a franchi la plus grande bougie haussière de la tendance précédente établie le 22 septembre. L’indice de force relative progresse en territoire de survente, aggravant la notion que le fond du marché n’est pas encore sécurisé .

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche au-dessus du sommet du swing du 24 octobre à 0,52 $. Si les haussiers parviennent à reconquérir la barrière de 0,52 $, un rallye supplémentaire ciblant les sommets de septembre à 0,56 $ serait raisonnable. Une telle décision entraînerait une augmentation de 20 % par rapport au prix XRP actuel.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security