L’action des prix de Cardano devrait glisser à un creux de 2 ans d’ici la semaine prochaine | Cryptomonnaie

L’action des prix de Cardano baisse de 10% ferme cette semaine, et la journée de négociation n’est pas encore terminée.

L’action des prix ADA a montré un grand respect pour le niveau de support mensuel S2, le brisant ainsi était un signe sur le mur.

Attendez-vous à voir plus de baisse avec 0,30 $ dans le collimateur après une autre chute brutale.

L’action des prix de Cardano (ADA) glisse de plus de 10% jusqu’à présent cette semaine sans véritable recul des traders. Le tableau technique et les développements fondamentaux actuels sur les marchés mondiaux donnent un sens parfait à l’évolution actuelle des prix. Comme le récit pour la semaine prochaine ne devrait pas s’améliorer, la BCE étant presque certaine de mettre en œuvre une autre forte hausse des taux, le risque est qu’une autre jambe plus basse se matérialise. Cela amènerait l’action ADA Prix près du plus bas de 2021 et pourrait voir un plus bas de deux ans être imprimé de sitôt.

Action des prix ADA au risque d’une autre perte de 12%

L’action sur les prix de Cardano semblait déjà vulnérable après avoir reçu un rejet vendredi dernier contre 0,388 $. Depuis lors, l’action des prix de Cardano a glissé et a trouvé un support à 0,362 $ au niveau de support mensuel S2. Au départ, cela a déclenché un petit rebond par rapport à ce niveau, mais a ensuite échoué et l’a déchiré. Le lendemain, mercredi 19 octobre, l’action des prix s’est un peu redressée, a testé la résistance de ce niveau S2 et a vu qu’il n’y avait pas de match pour les haussiers, ce qui a déclenché une nouvelle baisse de quelques points de pourcentage.

L’action des prix de l’ADA devrait donc atteindre 12 % supplémentaires et commencer à flirter avec le plus bas de 2021. Ce serait le plus bas du 27 janvier 2021, autour de 0,30 $. Ne vous attendez pas à ce que ce niveau cède aussi facilement car il s’agit d’un creux important et le niveau de support mensuel S3 est juste au-dessus, donc une double couche de support doit être fissurée avant qu’elle ne se casse.

Graphique journalier ADA/USD

Bien qu’un revirement ou toute chance de cela semble sombre, cela pourrait toujours être possible. La saison des bénéfices ne fait que commencer et doit s’accélérer avec encore quelques grands noms qui devraient faire rapport, ce qui pourrait apporter un esprit positif aux marchés et voir un rallye des actions se répandre dans un vent arrière pour les crypto-monnaies. Cela indiquerait un retour à 0,388 $ pour le prix ADA, où la baisse a commencé vendredi dernier.