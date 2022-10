Le volume des échanges du métaverse a chuté de 80 %, mais le battage médiatique n’a pas diminué | Cryptomonnaie

Le volume des échanges au troisième trimestre pour les 10 principaux projets de métaverse a peut-être chuté de 80 % par rapport au deuxième trimestre, mais la société d’analyse DappRadar suggère que l’intérêt pour les mondes virtuels demeure.

Le secteur du métaverse a récemment été touché par une bonne quantité de presse négative, en particulier autour de la faible activité suggérée des utilisateurs sur certaines plates-formes, telles que Decentraland et Meta – des rapports qu’ils ont réfutés.

DappRadar a noté dans un rapport du 20 octobre que, bien que les volumes de transactions aient été fortement touchés au cours du troisième trimestre, le nombre moyen de ventes NFT pour ces 10 projets n’a diminué que de 11,55 % par rapport au deuxième trimestre.

DappRadar explique que la baisse des volumes de transactions pourrait simplement refléter la baisse des prix des actifs et pas nécessairement un manque d’intérêt, notant que :

Nous considérons cela comme un signe haussier car cela montre que l’engouement pour ces types de projets n’a pas diminué. Au lieu de cela, la chute des prix des crypto-monnaies a affecté le volume global des échanges des projets au lieu d’un manque d’intérêt.

Une mise en garde à ces sentiments, cependant, est que huit des 10 principaux projets de métaverse ont vu leurs ventes de jetons non fongibles (NFT) diminuer de manière significative au cours du troisième trimestre, avec Otherside de Yuga Labs enregistrant une diminution de 74 % pour le trimestre.

L’action positive a été principalement motivée par The Sandbox et l’ancienne plate-forme basée sur Minecraft NFT Worlds V2, qui a vu le nombre de ventes NFT augmenter de 190% et 79% chacun.

DappRadar a attribué cela au battage médiatique autour de la saison 3 Alpha de The Sandbox, qui offre une foule de nouvelles expériences de jeu et d’objets de collection. Alors que NFT Worlds V2 démarré à partir de Minecraft a peut-être été considéré comme une «opportunité d’achat», la valeur de ses NFT ayant chuté de 90% au troisième trimestre.

Les prix des terrains virtuels chutent

Pendant ce temps, le rapport de DappRadar indiquait que les prix planchers des terrains NFT avaient diminué de 75 % en moyenne, ce qui pourrait être l’une des raisons pour lesquelles les volumes d’échanges avaient tant diminué.

Prix ​​​​planchers de réservoir: DappRadar

Alors que la valeur de tout bien immobilier, virtuel ou autre, est sujette à des fluctuations, « l’immobilier Metaverse est actuellement très déprécié », a déclaré DappRadar, ajoutant que la baisse des prix est conforme au marché baissier plus large du secteur de la cryptomonnaie.

DappRadar a été contraint de défendre ses données de métaverse la semaine dernière, ce qui avait été interprété comme signifiant que des plates-formes telles que Decentraland comptaient moins de 40 utilisateurs actifs quotidiens.

La société a également noté que son outil de données utilisateur ne suivait que l’interaction des utilisateurs avec une blockchain, généralement dans le cas de transactions, et ne comptait pas les « activités non basées sur la blockchain » telles que les utilisateurs non dépensiers.

Le Sandbox a tweeté le 10 octobre qu’il avait atteint 39 000 utilisateurs actifs quotidiens et 201 000 utilisateurs actifs mensuels au cours des 30 jours précédents.

Decentraland a également signalé avoir 8 000 utilisateurs actifs quotidiens et 56 697 utilisateurs actifs mensuels au 8 octobre.